Литва запретила въезд российскому депутату: бывший кагэбист сеет рознь и представляет угрозу безопасности

Отрицание оккупации Литвы, оправдание ссылок, унижение стран Балтии. Все это в июле в Люксембурге на сессии ежегодной Парламентской ассамблеи ОБСЕ было делом рук российского депутата Николая Рыжака. В ответ Литва включила его в список нежелательных лиц.

Члены парламентской делегации в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Рута Милюте, Лауринас Кащюнас и Витаутас Бакас еще в прошлом году обратились к главе Министерства иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу и главе МВД Эймутису Мисюнасу с просьбой включить гражданина РФ Николая Рыжака в список нежелательных лиц.

4-8 июля 2019 г. в Люксембурге состоялась ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Во время встреч представитель России, чел российской Думы Рыжак в своем официальном выступлении отметил и оправдывал массовые ссылки жителей Литвы и других стран Балтии в послевоенные годы.

Он заявил: "Да, мы на самом деле признаем этот исторический факт, мы были вынуждены депортировать часть общества. Но лишь часть, а не то количество, о котором сейчас говорят. Потому что некоторые поддерживали фашистский режим и унижали свой народ, и это факт".

Милюте обратила внимание на то, что член российской Думы обвинил жителей Литвы в пособничестве нацистской Германии и признал, что для пресечения этого жителей Литвы, Латвии и Эстонии депортировали. Своими словами Рыжак по сути оправдал жестокие военные и послевоенные преступления.

"Похожие высказывания сеют рознь и насилие против тех групп населения, которые уничтожали во время геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений; таким образом пытаются защитить достоинство людей, совершавших тяжкие международные преступления. За такую деятельность как дезинформация, разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства, грозит наказание как в рамках международных, так европейских и литовских законов", – сказал Кащюнас.

"Мы предлагаем внести Рыжака в список нежелательных в Литве лиц за его высказывания, разжигающие рознь, содержащие дезинформацию и представляющие угрозу как безопасности Литвы, так и общественному порядку", – прибавил Бакас.

Депутаты получили ответ главы МИД Литвы.

"Мы исследовали высказывания Рыжака и согласны с тем, что такая позиция российского депутата совершенно недопустима, она искажает историческую справедливость и противоречит декларации прав человека ООН и установкам Конвенции основных прав и свобод человека. Особенно прискорбно, что это произошло спустя всего 10 дней после того как Парламентская ассамблея ОБСЕ отменила действие ограничений, наложенных на российскую делегацию", – сказано в ответе МИД.

В нем указано, что Рыжак разжигает рознь, распространяет дезинформацию, кроме того, есть основания утверждать, что этот депутат представляет угрозу безопасности Литвы, поэтому его фамилию предложили включить в список нежелательных в Литве лиц.

Рыжак - не только депутат, но и бывший сотрудник КГБ, который активно работал в Восточной Германии и занимался контрразведкой. В Восточной Германии в КГБ работал и нынешний президент России Владимир Путин.