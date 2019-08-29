Обещают, что цены снизятся в два раза: сколько будет стоить жилье в Паланге и Ниде в сентябре

Если на booking.com в июле апартаменты за одну ночь в Паланге на двоих стоили до 50 евро всего в 25 местах, то в середине сентября по такой цене жилье можно выбирать из 166 вариантов. Если вы хотите остановиться в Паланге на две ночи, то можете выбирать из 316 предложений.

Представитель турорганизатора West Express Каролис Утопас сказал, что цены на курорте снизятся уже после 1 сентября: "Цены должны снизится на 20-30%. Станет больше свободного жилья. В августе средние цены в 3-4-звездочных гостиницах около 90 евро, в сентябре - 70 евро. Конечно, цены завися в гостиницах не только от сезона, но и от фактической занятости".

Если в пиковое время номер в 5-звездочной гостинице в Паланге стоит от 180, евро, а если его не забронировать заранее, то и 240 евро, то в середине сентября в разных гостиницах такого типа номер стоит 96-155 евро.

В четверг, 29 августа на booking.com видно, что в сентябре неделю в апартаментах в Паланге семья может провести за 173 евро. Если речь идет о центре Паланги - то 385 евро. Если хотите номер с видом на море, то 1036 евро. Четырехместный домик в Швянтои в сентябре стоит от 203 евро.

В Ниде в выходные этим летом – в пиковое время, на booking.com был всего один вариант - студия на четверых на две ночи - 1435 евро, больше свободных мест не было. В середине сентября самый дешевый вариант для семьи в Ниде на неделю - 275 евро (жилье на судне). Если хотите традиционное жилье, то цены начинаются от 280 евро за скромную комнату на четверых. Апартаменты с видом на залив и дюны обойдутся в 350 евро.

Директор Палангского центра туристической информации Раса Кмитене сказала, что Паланга давно перестала быть обычным летним курортом: "В Паланге есть разные типы туристического сезона – активный и медленный. Жители Паланги хотели бы, чтобы активный сезон длился дольше. В этом году, надеемся, он продлится до конца октября. Но могу сказать, что осенью и зимой сюда тоже приезжает немало людей".

По словам Кмитене, в сентябре цены зависят от количества туристов, от погоды. Как и когда менять цены, решают сами предприниматели. Обычно цены бывают такими же, как в апреле-мае.

В Ниде цены на услуги проживания явно снижаются. Особенно низкие цены прогнозируют с середины сентября. "В среднем цены на гостиницы снижаются на 1/5 часть. Ценовая политика зависит от места: одни в сентябре уже устанавливают зимние цены, другие считают сентябрь продолжением лета: цены делают выше, чем зимой, но ниже, чем летом. Цены снижаются в среднем на 20-50%", - сказала директор Нидского центра культуры и информации Эдита Лубицкайте.

Юрате, которая занимается арендой жилья в Ниде, сказала, что у нее сезон заканчивается в октябре, а если погода портится, то и в сентябре. Если сентябрь теплый, то клиентов достаточно. "Если летом приезжают семьи, то осенью приезжают люди старшего возраста, которым нужен спокойный отдых, а молодежь и семьи приезжают на выходные. Если погода хорошая, приезжают на четверг-понедельник", - рассказала Юрате. Цены Юрате снижает с начала сентября. Если летом стоимость жилья около 70 евро, то в сентябре 55, а в октябре 40 евро.