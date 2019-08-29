Пострадавший мужчина метался между тремя приемными отделениями: надеюсь вам с этим не придется столкнуться

Молодой мужчина, пострадавший в Паланге, рассказал свою историю о том, как в поисках помощи он метался между тремя больницами в двух городах Литвы. Пациент поделился информацией о контакте с медперсоналом и о том, как ему была оказана помощь.

Томас Зубрицкас разрешил порталу поделиться его историей, размещенной на фейсбуке. Мужчина пострадал в Паланге 19 июля.

"Поскольку этот курорт самый большой не только своим размером, но и концентрацией homus debilicus в обществе, на меня напали и избили. Скорая доставила меня в Клайпедскую больницу", – писал молодой человек.

В Клайпедской больнице ему сделали рентген и установили перелом переносицы.

"Врач принялся за дело, составил кости и сказал: "Ай, тут нет ничего страшного, нос ровный, пластическая операция не потребуется", – сказал он.

Наутро пациента выписали из больницы, назначив амбулаторное лечение. Он вернулся в Палангу и пошел в Полицию. Дело было в пятницу. Ему сказали, что придется ждать понедельника, тогда будет следователь, которая запишет мои показания. В выходные дни следователь не работает.

В понедельник, подав заявление, он отправился домой. А во вторник уже дома Томас задремал у телевизора, но проснулся от острого жжения в лобной части головы. Мужчина отправился в Лаздинайскую больницу.

Из дома он выехал в 23 ч. В регистратуре получил талончик. В общей очереди он провел почти два часа.

"Меня осмотрел врач, записал свои наблюдения и послал к нейрохирургу", - рассказал Томас. В кабинете врача не было. Дежурная в регистратуре сказала, что врач один, он сейчас на 8 этаже, занят, надо ждать.

Ожидание длилось больше 1,5 часов. За это время Томас несколько раз ходил в регистратуру, чтобы узнать, когда будет врач. Врач пришел через 2.36 ч.

"Молодой приятный мужчина! Мы садимся, я рассказываю ему впечатления о вечере в больнице, он смеется: "Ну, чего сразу не сказал, что у тебя серьезное дело и, кстати, фамилия у тебя как у главного хирурга, вы не родственники? Сам видишь, какая фауна тут собирается по ночам, мы специально не спешим, поскольку 70 процентов, не дождавшись, уходят домой", – пересказал разговор Томас.

После беседы пациенту сделали томограмму.

"Возвращаюсь к врачу, он говорит: ну, нашли проблему, очень у тебя тут нехорошо обстоят дела с черепной коробкой, лобная кость сломана в нескольких местах, осколок защемил нерв, носовые кости переломаны, и между глазами кости немного повреждены. Вот направление, отправляйся к коллегам в Жальгирисскую клинику", – рассказал пациент.

Около 5 утра он приехал в Жальгирисскую клинику. У него спросили, привез ли он диск с результатом томограммы. Пришлось за ним ехать назад, но добиться ничего сразу не удалось. Только путем угроз удалось получить копию результатов.

После того как хирурги Жальгирисской клиники посмотрели данные, стало ясно, что Томаса ждет операция: вскроют черепную коробку, вставят титановые пластины, приведут в порядок нос.

"Я в растерянности, мне ведь назначено амбулаторное лечение, пластической операции не потребуется" – вспоминает Томас диагноз.

Мужчину положили в больницу. Его оперировали 7 часов.

"Все прошло без осложнений. Спасибо хирурга, встречу, поставлю бочку пива. Заживает, я иду на поправку, скобы снимут в поликлинике. Прихожу в Каролинишкскую поликлинику, показывают направление, выясняется, что в поликлинике, которая обслуживает 100 000 пациентов, нет ни инструментов, ни специалиста, которые могут это сделать", – удивляется Томас.

Ему предложили ждать 10 дней, когда придет из отпуска хирург.

"В конце договорились, что скобы достанет медсестра (это глупое решение принял я). Я пошел в процедурный, там женщины достали щипцы и безо всякого наркоза стали дергать скобы, только когда глаза от боли стали вылезать из орбит, дали понюхать нашатыря. Час – 54 скобы достали", – писал мужчина.

Мужчина подал в суд на Клайпедскую больницу.

"Минимум, что я могу сделать - чтобы уволили одного барана, который выбирая профессию, не понял, какая его ждет ответственность. Надеюсь, что он больше не будет лечить людей, и так, я надеюсь, я сохраню кому-нибудь жизнь. надеюсь, что с вами ничего подобного не случится, но если вдруг, помните мой рассказ, и будьте бдительны", – писал Зубрицкас.

Но на этом его беды не закончились. Он сказал DELFI, что в Клайпеде пропали документы о его состоянии.

Проблема в том, что Томас сам не помнит, в какую больницу его возили.

"Меня увезли в какую-то клайпедскую больницу, я не местный", – сказал он. Он также рассказал, что в почтовом ящике нашел письмо, в котором сообщалось, что полиции не удалось с ним связаться, поэтому расследование его дела было прекращено.

"Мне нужна судмедэкспертиза, чтобы завели уголовное дело, а ее месяц делают эксперты. Рентгеновского снимка у них нет, они обратились в Клайпедскую университетскую больницу, а те ответили, что у них нет таких документов", – писал Зубрицкас.

Портал связался с больницей, журналистам сказали, что они ищут доказательства того, что у них был такой пациент. Представители больницы хотели бы, чтобы пациент отказался от информации, которую распространил об их больнице, якобы она неверная.

Зубрицкас предположил, что, возможно, он был в Республиканской клайпедской больнице. Он считает, что документы перепутали в полиции

Кроме того, выяснилось, что дело в полиции закрыто, потому что его не внеси в систему, а следователь ушла в отпуск. Из-за отсутствия экспертизы, сейчас подозреваемому грозит лишь ответственность за нарушение общественного порядка.

Сам он объясняет тот факт, что не помнит, в какую больницу его возили, тем, что он был избит, глаза у него распухли и он меньше всего в том состоянии думал о том, как называется больница, в которую его доставили.

Представитель Республиканской клайпедской больницы Мария Габрене подтвердила DELFI, что такой пациент у них был, а остальная информация уточняется.

С пресс-секретарем Лаздинайской больницы порталу связаться не удалось.

Пресс-секретарь Минздрава Лина Бушинскайте-Шрюбене выразила сожаление в связи с тем, что пациент столкнулся с неудобствами.

По ее словам, пока на основе полученной информации нельзя представить какую-то оценку ситуации.

"В тех случаях, когда пациент недоволен предоставленными услугами, он должен обратиться в администрацию больницы. Если полученный ответ его не удовлетворит, можно обращаться в Государственную службу по аккредитации системы здравоохранения, которая проводит расследование и оценивает качество предоставленных услуг, и в Комиссию по установке нанесенного пациентам ущерба при Минздраве", – сказала Бушинскайте-Шрюбене.