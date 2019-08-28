Премьер-министр Литвы раскрыл свой диагноз: лимфома

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после заседания правительства прокомментировал состояние своего здоровья.

Он сказал журналистам, что столкнулся с серьезным вызовом – онкологическим заболеванием.

"Кажется, я сказал достаточно, и в первый, и во второй раз. Защита частной жизни не распространяется ни на меня, ни на мою семью. Не учитывают, что у меня есть малолетняя дочь, которая следит, смотрит телевизор. У меня есть пожилая мама, что поделаешь, такая видно у нас культура", - сказал премьер.

"Чтобы удовлетворить ваше любопытство, могу сказать, что с тех пор, как я работал в полиции, ежегодно я проходил обследование у врачей. До этого я проходил комиссию в июле 2018 года, все было в порядке, как обычно. Я чувствовал себя замечательно. После президентских выборов я решил проверить свое здоровье, во время проверки заметили сбои в лимфатической системе. К сожалению, диагноз можно было установить только после операции – лимфома, первая стадия, она не распространилась, сейчас применяют лечение – иммунотерапия и химиотерапия", - сказал он.

Сквернялис подтвердил, что первый цикл лечения прошел во вторник.

"Я чувствую себя отлично. В течение двух месяцев – за сентябрь и октябрь, циклы лечения должны завершиться. Врачи рассчитывают на полное выздоровление", - сказал он, прибавив, что сам на это надеется.

Он заметил, что ежегодно такой диагноз ставят тысячам

жителей Литвы. "Я ни чем не отличаюсь, и никому не желаю пережить подобное, ни вам, ни членам вашей семьи", - заметил политик.

"Такова жизнь, я могу быть хорошим примером, состояние отличное, я и сейчас чувствую себя прекрасно. Трудно осознать, что что-то есть", - поделился премьер.

Сквернялис пояснил и декрет президента Науседы. "Я - премьер-министр, в декрете оговаривается, что если я почувствую себя неважно или будут выполняться процедуры, из-за которых я не был на работе вчера и позавчера. Если я смогу в полной мере выполнять свою работу, то буду это делать,а если нет, меня заменит Жигимантас Вайчюнас", - сказал он.

"Я думаю, что это не будет мешать работе. Но могу сказать, что единственная опасность во время процедур - инфекция, поэтому контакт между нами будет менее тесным, реже будем обмениваться рукопожатиями, мне надо беречь себя, но это единственная помеха, заседания проходят, встречи проходят", - сказал журналистам Сквернялис.

В понедельник президент Гитанас Науседа издал декрет, которым разрешил премьеру брать больничный до 4 октября, если это потребуется.

Он сделал это после того, как премьер сообщил, что ему придется продолжить лечение.