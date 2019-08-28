Окончательное решение: Литва предлагает Синкявичюса на пост еврокомиссара

В среду правительство Литвы приняло окончательное решение о назначении министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса в Европейскую комиссию.

"Этим постановлением завершается процедура выдвижения и утверждения кандидатуры члена комиссии", - заявил на заседании премьер-министр Саулюс Сквернялис.

28-летний В. Синкявичюс является министром с 2017 года, работал в государственных компаниях «Литовские аэропорты», «Почта Литвы», «Инвест Литва» и участвовал в программе «Создать для Литвы».

В.Синкявичюс также работал в Вашингтонском Центре анализа европейской политики (CEPA), стажировался в посольстве Литвы в США.

Политик в среду встретится с будущим главой комиссии Урсулой фон дер Лайен в Брюсселе .

Новая Европейская комиссия формируется после состоявшихся в мае выборов в Европейский парламент и начнёт свою работу в ноябре.

Кандидатуры комиссаров ещё должен утвердить Европейский парламент.

Витянис Повилас Андрюкайтис, комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов, входит в состав завершающей свои полномочия Европейской комиссии.