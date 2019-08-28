Волки у дома фермера растерзали 6 овец: не спасает и электрический пастух

Неделю назад портал Rinkos aikštė писал о том, что стая волков напала на стадо коров в Гуджюнайском старостве. Тогда волки зарезали недельного теленка.

Несколько дней назад в Кедайняйском районе волки рядом с жилыми домами и хозпостройками зарезали шесть овец.

"Мои овцы пасутся рядом с домом, рядом с хозпостройками. Установлен электропастух, есть собаки. Около часа ночи я слышал лай собак, но ничего плохого не заподозрил. Я устал днем, поэтому не пошел смотреть, в чем дело.

А утром заметил, что овцы с огороженной территории прибежали прямо к дому. Видно, волки их очень напугали. Убежали не все, шесть овец волки зарезали, съели часть их мяса, все животные погибли. Всего в отаре было больше 30 овец", – рассказал Регимантас Василяускас из Мегенай.

"Съели немало, значит, они шли именно за едой. Видно, стая большая. Они не играли, а убивали и ели", – сказал фермер.

Он заметил, что волки подбираются все ближе к людям, раньше такого не было.

"Хищники стали смелыми. Я не вижу иного пути, как только жесткий контроль их численности", – считает фермер.