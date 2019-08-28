Национальная земельная служба участок площадью 8400 кв.м. бесплатно предоставила на правах пользования религиозной общине мусульман-суннитов Вильнюса для сооружения мечети на улице Илгалаукё в микрорайоне Лиепкалнис.

По утверждению муфтия Александра Беганского, строительство мечети должна финансировать Турция, возможно, Саудовская Аравия или Катар, со стороны Литовского государства мусульмане финансирования не ожидают.

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По словам священнослужителя, строительство начнётся после того, как будет решена проблема финансирования и другие потенциальные препятствия, и после получения разрешений.

В настоящее время в Литве действуют четыре мечети - в Нямежисе, в деревне Сорок татар Вильнюсского района, в Райжяй близ Алитуса и в Каунасе.

В настоящее время мусульмане Вильнюса молятся в исламском культурно-образовательном центре столицы на улице Смоленско, где по пятницам бывает по 150-200 человек.

Мусульмане желают, чтобы новая мечеть вмещала 600 человек.

Большинство мусульман, проживающих в Литве, являются татарами, исповедующими сунизм. По данным переписи 2011 года, в Литве проживало около 3000 татар.

Их корни в Литве уходят во времена Витаутаса Великого.