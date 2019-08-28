Читателя портала удивили цены в Шилуве: деревня, а цены, как в столице

В редакцию портала обратилась читатель, которая поделилась своими впечатлениями после посещения Шилувы, а точнее в местном кафе Šiluvos karūna. "Говорят, на литовских курортах дорого, в столице дорого, но самые высокие цены, наверное, в деревнях", - писала читатель.

Женщина прислала фотографии.

"Нас также поразило описание блюд. например, вареники представлены так: вареники Gertrūdos с картошкой, красавицами лисичками, под сливочным соусом, со шкварками и пряными травами". Ну, да. Были вареники, был соус и немного каких-то трав. Были маленькие кусочки лисичек в начинке. И это названо "красавицами лисичками"! Если уже лисичка красавица, то она должна быть видна во всей красе в соусе а не измельченная – иначе как оценить красоту.

Foto: DELFI skaitytoja

Итак своими ценами и всякими выдумками сельский ресторанчик опережает и курорты и столичный Старый город.

Foto: DELFI skaitytoja

Комментарий представителя Šiluvos karūnа:

Ответ на основной вопрос – "почему цены не отличаются от столичных"?

Потому что качественные продукты стоят столько же, сколько и в столице, чтобы сохранить работников, заплатить налоги и другие взносы, нужно столько же денег, сколько и в большом городе. А может быть вам известны поставщики продуктов, которые применяют ценовую политику в зависимости от региона, или Налоговая инспекция освобождает кого-то от обязательств, или работники в небольших городках работают даром? Если да, пожалуйста, поделитесь информацией, тогда цены станут ниже.

Вообще, как можно описать слово дорого, какими критериями пользуемся? Все просто – одному дорого, другому - нет. Клиент, увидев цены в меню, сам решает, доступны ли они.

Что касается технологии приготовления блюда – это субъективное мнение клиента. Все составляющие в блюде были, а как подавать лисички - в начинке или в соусе, оставьте, пожалуйста, решать нам.

На сегодняшний день есть масса ресторанов, кафе, баров, каждый выбирает, что хочет, выбирает цену по своему карману. Наш ресторан успешно работает уже 5 лет, наша цель – подавать качественную еду, а, как известно, качество никогда не было дешевым.

Спасибо клиенту за комментарий.