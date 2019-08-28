В Литве на радость грибникам появился еще один ценный гриб

В центре города Вейсеяй, коричневом деревянном доме, Ромас уже больше 10 лет скупает грибы и ягоды. Он сказал, что другого такого плохого года для грибников и сборщиков ягод, как этот, он не помнит.

В июне, когда в Дзукии была засуха, в Лаздийском районе все же прошли небольшие дожди, поэтому на Ивана Купалу в скупке были клиенты. А сейчас, по словам Ромаса, приходит совсем немного людей.

На вопрос, не приходят ли за грибами в скупку туристы, Ромас ответил, что они чаще покупают грибы у дороги.

"На этой неделе цена за килограмм лисичек поднялась до 3 евро, до этого было дешевле, но у нас в лесах сухо. В прошлую среду шел дождь, а сейчас сухо. Молодежь не очень-то бегает по лесам, грибы собирают в основном старые грибники. В такую жару мало кто в лес идет", – жаловался он.

В начале августа лисички в Вейсеяй скупали по 5 евро, позже цена упала, а сейчас опять растет. Последнюю чернику Ромас две недели назад купил за 2,50 евро/кг. Сейчас черники здесь нет, зато созрела брусника. За килограмм брусники в скупке платят 1,30 евро.

"Приносят, кто 4 кг, кто 10. Ягоды собирают не только женщины, в Вейсеяй есть и несколько мужчин, которые полюбили это занятие. Бруснику легко собирать ягоды растут гроздьями, не так как чернику. Самые заядлые сборщики, если они нигде не работают, ходят в лес каждый день", – рассказал Ромас.

Он рассказал, что, когда были боровики, он и сам каждое утро ходил в лес за грибами.

Не лучше обстоят дела и у Дайнюса Шидлаускаса, который скупает грибы в Лейпалингисе. Неделю назад он платил за килограмм лисичек 2,2, а сейчас уже 3 евро. Но грибы никто не несет.

"Нет у нас грибов, появилось немного и не стало. Позавчера и я в лес ходил, но набрал лишь маслят", - рассказал он. Шидлаускас сказал, что люди хотели бы заработать в день хотя бы 25 евро, а это 8 кг лисичек.

"Поэтому собирать грибы, чтобы сдать в скупку, не выгодно, уже лучше работать за минимум. В выходные лисички привезли мариямпольцы, ехавшие из Варенских лесов. Они себе оставляют то, что лучше, а лисички сдают. А все леса в сторону Виктарины и Палеписа просто вымерли", – рассказал Дайнюс.

Он скупает бруснику по 1,5 евро за кг, но приносит ягоды лишь одна женщина, пока в лесу еще очень жарко. "На прошлой неделе купил несколько ящиков, а на этой никто ничего не принес", – жаловал он.

В лесах около Мяркине в выходные грибники набрали немало новых грибов инвазивного вида – золотистых боровиков (Aureoboletus projectellus). Предполагают, что эти грибы лет 30 назад появились на Куршской косе, а сейчас начали распространяться и в Дзукии.

Автор статьи нашел несколько таких грибов, сфотографировал их и выложил в сеть, на форум знатоков грибов.

"Что это за гриб? Их полные леса, а никто их не берет?", – вопрошала Ангеле Якелявичене из Варены.

Эти грибы можно помыть и сразу обжарить с луком и салом. Своим вкусом они не уступают традиционным дзукийским грибам.