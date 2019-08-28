Жена министра также рожала на дому: реакция на роды, которые привели к смерти младенца

На минувшей неделе в Литве произошла трагедия. Сообщение о смерти младенца поступило 22 августа около 6 ч. По данным полиции, роженица 1979 г.р. рожала в ванной с дулой. Новорожденный появился на свет без признаков жизни. Его реанимировали врачи скорой помощи, но тщетно. Роженицу доставили в больницу.

В передаче "День на DELFI" размышлениями об этой трагедии поделился и министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

На вопрос, почему его семья выбрала вариант родов на дому, он ответил, что это было обусловлено разными факторами.

"Наша семья сделала такой выбор в силу разных мотивов. К сожалению, в то время роды на дому не были регламентированы. Можно сказать, что правовая ситуация была неясной. Она и сейчас непонятная, регламент есть, но поставщиков услуги нет. Мы всегда были сторонниками этого, и я всегда выступал за регламентацию родов на дому, за их безопасность" – сказал в передаче на DELFI Кукурайтис. "Тогда они не были нелегальными, просто не было регламента", – сказал политик.

Правда, две повитухи, которые помогли жене Кукурайтиса, потом должны были предстать перед судом, однако суд их оправдал.

"Надо уточнить - их оправдал Верховный суд Литвы. А что касается регламента, я его одобрил, когда его рассматривало правительство. Я думаю, насколько страна на данный момент готова, настолько регламент подходящий. Система регламентирована довольно жестко, по сравнению с другими странами. Я думаю, это хорошо. Конечно, надо, чтобы появились роддома, учреждения здравоохранения, которые помогут таким семьям. К сожалению, у нас сейчас такая ситуация, что семьи выбирают роды на дому, даже без поставщиков услуг. Эту проблему надо решать, ведь запретить семьям нельзя. Нужна помощь учреждений здравоохранения", – сказал DELFI министр.

Он заметил, что семьи находятся на распутье.

"Законодательная форма есть, но тех, кто обеспечит безопасность и будет предоставлять безопасные услуги, пока нет. Эта большая проблема должна решаться. Сейчас семьи находятся в интересном положении, они хотят, но не могут рожать дома, поскольку нет поставщиков услуг", – сказал Кукурайтис.

Новый порядок регламентации родов на дому появился в начале этого года, но ни одно учреждение пока не получило необходимую лицензию.

Советник министра здравоохранения Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене сказала, что эти роды на дому были нелегальными.

"В Литве на предоставление таких услуг нужно получить лицензию, до сих пор за такой лицензией никто не обращался. Значит, то, что произошло в четверг утром, - это нелегальная деятельность. Далее этим будет заниматься правоохрана", – сказала она.

По действующему порядку, роддом должны были информировать о таких родах.