Выясняются странные факты о самом роскошном социальном жилье в Литве: два месяца назад туда приходили с проверкой

На прошлой неделе полиция проводила обыски у подозреваемых в распространении наркотиков. Стражей порядка поразила роскошь в квартире, выделенной цыганской семье под социальное жилье: в квартире стоит роскошная мебель, картины, бытовая техника. Возможно, это самое роскошное социальное жилье в Литве.

Портал DELFI писал, что Вильнюсская полиция информировала: 21 августа в таборе полиция заметила группу людей, которые явно чего-то ждали. В таборе группа людей не цыганской национальности всегда привлекает внимание ‒ ведь именно в таборе распространяют наркотики. Полиция заметила, как один мужчина передал сверток из фольги другому мужчине. Увидев полицейских, оба они выбросили свертки из фольги.

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Вечером того же дня в Науининкай полиция заметила женщину, которая уже попадала в поле ее внимания. Было решено проверить подозреваемую. Женщина узнала полицейских и сразу призналась, что у нее есть наркотики. Она отдала полиции 30 "доз". Женщина (1984 г.р.) подозревается в распространении наркотиков.

Позже полиция проверила одну из квартир в микрорайоне Науининкай ‒ в этой социальной квартире проживает одна из цыганских семей, которая раньше жила в таборе. Полицию поразила роскошь убранства жилья. В квартире стояла роскошная мебель, висели картины, стояла дорогая бытовая техника. Такое роскошное социальное жилье, наверное, единственное в Литве. Во время обыска в квартире нашли около 12 г наркотиков, больше 1100 евро, которые, как предполагают, были получены преступным способом.

Были задержаны женщина (1976 г.р.) и ее дочь (1997 г.р). Женщина уже была судима за распространение наркотиков. Суд разрешил взять ее под стражу, а дочь пожалел.

Советник главы администрации Вильнюсской мэрии Илма Скуодене рассказала в передаче "День на DELFI" об этой ситуации. По ее словам, о жителях этой квартиры информация была.

"Было известно, кто живет в этой квартире. В январе этого года был подписан договор об аренде. Важно отметить, что семья получила эту квартиру в порядке очереди. Не было никаких исключений. Надо подчеркнуть, что раз в год в каждое социальное жилье приходят представители муниципалитета, если не было никаких жалоб. В эту квартиру представители компании, отвечающей за социальное жилье, приходили 20 июня. В квартире было все в порядке, она была прибранной", – сказала Скуодене.

На вопрос, могут ли позволить себе такую роскошь жители социального жилья, женщина заверила, что семья декларирует доходы, а по фото, по ее словам, нельзя сказать, что вещи в квартире очень дорогие.

"Я хочу подчеркнуть, что социальное жилье выделяют в установленном законом порядке. Один из поводов для получения такого жилья - декларация имущества и доходов. Второй момент, во время посещения жилья представители компании не оценивают обстановку в квартире. По фото сложно сказать, какова стоимость вещей в квартире. Может, люди нашли спонсоров. Семья каждый год должна декларировать доходы", – сказала Скуодене.

Она заверила, что в данной ситуации службы тесно сотрудничают с полицией.

"Что касается интеграции жителей табора в городскую жизнь, тут мы тесно сотрудничаем с полицией. Если есть подозрения, это важно", – заметила специалист.

На вопрос, выяснял ли кто-либо, чем занимается эта семья, женщина сказала, что такая информация выясняется в течение года.

"Да, они подали имущественную декларацию. В ней не указано, откуда у них доходы. Доходы декларируют через год, тогда видно, откуда они поступают. Если мы видим в доме вазу, мы не спрашиваем у членов семьи, откуда у них деньги на нее", – сказала Скуодене.

"Я бы хотела подчеркнуть, что важна не только декларация имущества, но и декларация доходов. (…) Все доходы человека оценивает Налоговая инспекция, она и отмечает, как вы живете. Представители социального жилья дополнительно это не оценивают. Важно, чтобы вы подавали имущественную декларацию и декларацию доходов, указали доходы и встали в очередь на получение социального жилья. Во-вторых, могут быть исключения. Например, социальное жилье получают погорельцы, жертвы потопов и родители детей-инвалидов", – уточнила представитель мэрии.

Она акцентировала, что людей, претендующих на социальное жилье проверяют, они должны стать в очереди.

"Я бы хотела сказать, что по фото сложно делать выводы о роскоши, все показывают доходы человека. Во-вторых, апеллировать могут все люди, вот подходит очередь, еще раз оценивают данные об имуществе. Я думаю, нынешнюю ситуацию оценит полиция. Мы предпримем определенные действия, а сейчас пока нет какой-то общей информации. Решения разные – можно даже выселить, но пока слишком мало информации", – сказала Скуодене.

Если подтвердится, что в социальном жилье торгуют наркотиками, ее жителей выселят.

"Один из шагов – выселение. Такое было. Есть ситуации, когда обращаются в суд из-за злоупотреблений. Например, скрывают доходы, пересдают жилье. Бывают разные ситуации", – сказала женщина.

Между тем заместитель генкомиссара Литвы Эдвардас Шилерис уточнил, что будет проведена экспертиза, но уточнил, что наркотики точно были обнаружены.

"Были найдены разного рода наркотики: героин, кокаин, но точно на все вопросы ответит экспертиза", – сказал он.

"Факт, что тенденции меняются. Люди начинают пользоваться социальными услугами, официально - человек живет бедно, но на деле он живет не по доходам и, возможно, торгует наркотиками. Чем дальше, тем больше мы видим, что появляются все большие суммы".

На вопрос, как реально оценить положение претендентов на социальное жильё, он заметил, что надо чаще проводить проверки.

"Всегда есть место для сотрудничества, его улучшения. Если данные расследования позволяют предположить незаконную деятельность, мы это фиксируем, но я не думаю, что ведомства должны организовывать какие-то акции массовой передачи информации, но при оценке риска, кому и как раздавать социальное жилье, я думаю, мэрия действительно должна предпринять меры, проверить. Даже выделив жилье или пособие, нужно проводить периодические проверки", – сказал Шилерис.

На вопрос, известно ли полиции было это место распространения наркотиков, он ответил: да.

"Я бы сказал, что полиция не приходит в какую-то квартиру безо всяких оснований. Проводили расследование, зафиксировали место, где, возможно, торгуют наркотиками", – сказал Шилерис.

Он подчеркнул, что табор сжимается, но это проблему наркотиков не решает.

"По-прежнему продают наркотики. Мы видим тенденцию, объемы стали меньше, табор сжимается, но, конечно, проблема сохраняется. За один день невозможно добиться быстрого результата. В таборе эта проблема самая очевидная. Это большая территория, конечно, это есть и в других местах Вильнюса. Распространяют и в интернете, мы это фиксируем, передаем дела в суд", – сказал Шилерис.