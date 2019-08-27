Служба ищет главного метеоролога – предлагают солидную зарплату

Объявлен конкурс на пост главы Литовской гидрометеорологической службы при Министерстве охраны окружающей среды Литвы.

В документах указано, что директор отвечает за формирование госполитики в сфере метеорологии, организацию метеонаблюдений, межгосударственный обмен метеоинформацией, оценку полученных данных, прогнозирование погодных условий, поставки услуг воздушной навигации и др.

Заявки на участие в конкурсе претенденты могут подавать до 10 сентября. Срок полномочий нынешнего главы службы истекает 2 сентября.

Служба администрирует сайт meteo.lt.

Эта служба, кроме сбора данных о погоде, занимается, например, измерением количества мышьяка в колодцах.

Зарплата главы службы – 3200 евро "на бумаге".

Это базовая зарплата без надбавок.

По данным Rekvizitai.lt, средняя зарплата работников этой службы 922,66 евро "на бумаге".