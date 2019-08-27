Предвыборный лозунг Сквернялиса стал новым политическим движением: советник не исключает, что к нему примкнет премьер

В базе данных Центра регистра зарегистрировано название партии "Во благо Родины" (Tėvynės labui). Чуть больше трех месяцев назад во время президентской избирательной кампании именно таким лозунгом пользовался нынешний премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Как сообщает LRT.lt, это название политической партии зарегистрировали ближайшие соратники Сквернялиса, которые работали с ним и помогли ему во время избирательной кампании.

"Правда, по данным источников, сейчас в рядах соратников премьер министра проходят дискуссии о том, стоит ли создавать новую партию. Кроме того, соратники нынешнего премьер-министра сомневаются в том, что в создании новой политической силы заинтересован сам Сквернялис", – сказано на портале.

LRT.lt связался с бывшим главой штаба Сквернялиса депутатом Витаутасом Бакасом, однако он отказался комментировать регистрацию названия новой политической силы, заметив, что сам он это название не регистрировал.

Советник Сквернялиса Скирмантас Малинаускас сказал LRT.lt, что он это название также не регистрировал. Правда, по его словам, теоретически возможно, что Сквернялис займется основанием новой партии.

"Сейчас ни со стороны Сквернялиса, ни со стороны его политической команды точно ничего конкретно не предпринимают, никакие названия не резервируют, никакие юридические действия для создания новой партии или движения не предпринимают. Сейчас это лишь теоретическая возможность", – сказал Малинаускас LRT.lt.

Название в регистр внесено временно - до 6 декабря 2019 года.