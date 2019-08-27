"Три столицы" Литвы с молодёжью из Беларуси: изюминка - старое соседствует с новым

Не секрет, что наиболее частыми гостями Литвы являются граждане из соседней Беларуси. Для многих Литва – это первая страна Европейского союза, которую они посетили и именно по ней складывается впечатление о том, "как там в Европе".

Вместе с участникам молодёжного культурно-образовательного проекта Discover Vilnius мы посетили три столицы Литвы (Кернаве, Тракай и Вильнюс), и спросили у некоторых из них, о том, что они знали о Литве до того, как первый раз приехали сюда и какие впечатления после поездки у них остались.

Андрей, 24 года, инженер-конструктор, участник проекта Discover Vilnius

Foto: Фото организаторов

— Всё, что я знал о Литве – это курс школьной истории: зарождение ВКЛ, уния с Речью Посполитой. Это наиболее запомнилось и вновь вспомнилось вот сейчас во время экскурсий.

— Андрей, что можете сказать о Литве после того, как провели здесь некоторое количество времени и познакомились с её историей и культурой?

— Меня приятно удивил Старый город Вильнюса, его храмы, культурные достопримечательности. Старое соседствует с новым, и это можно назвать своеобразной изюминкой этого города. Было очень интересно в районе Ужупис. На улочках этого района царит своя атмосфера, и любая творческая натура будет себя чувствовать здесь, как дома. Очень впечатлил Музей КГБ (Музей оккупаций и борцов за свободу). Раньше там творились страшные события и это здание до сих пор носит отпечаток тех лет. Хотелось бы поблагодарить правительство Литвы и тех людей, которые там работают и стараются донести правду, чтобы она не была забыта и не были забыты люди, отдавшие за неё свои жизни. После посещения Кернаве и Тракая начинаешь интересоваться историей не только соседней страны, но своего города и страны. Начинаешь понимать, как важна её история, культура и традиции.

Ещё одна участница проекта Discover Vilnius, Евгения (24 года), которая работает трэвел-менеджером в одной из белорусских IТ-компаний так поделилась своими первыми впечатлениями о Литве.

Foto: Фото организаторов





— Благодаря этому визиту, я открыла для себя новую страну, которая положила начало моему вдохновению и желанию путешествовать. Это первая страна Европы, где я побывала. Мне кажется, что лучше всего знакомится со страной через её историю и культуру. Вильнюс мне показался очень уютным и атмосферным городом. Теперь мне хочется еще раз обязательно вернуться сюда. Помимо Вильнюса, конечно же впечатлил Тракайский замок.

— Евгения, а что Вы знали о Литве до того, как отправились в поездку?

— Про Вильнюс и саму Литву слышала много раз, поскольку очень много знакомых путешествуют и используют аэропорты Вильнюса и Каунаса в качестве транзитной зоны и мест для покупок. Мне кажется, слово "Акрополис" у всех на слуху, но мне хотелось узнать саму страну через её историю и памятные места.

Удалось задать вопрос и организаторам проекта. Основатель проекта, белорусский общественный активист Кирилл Атаманчик утверждает, что "благодаря таким визитам приоткрывается железный занавес".

Foto: Фото организаторов

— Наш проект реализовывается для того, чтобы приоткрывать «железный занавес» для молодёжи между Беларусью и Литвой. Нам крайне важно знакомить будущее поколение беларусов с соседями, их традициями, культурой, историей. Таким образом укрепляется диалог, образовывается взаимопонимание, люди переосмысливают многие вещи. В мире, где доминирует пропаганда и очень много ненависти к тем, кто не похож на других, важно укреплять понимание и не строить новых стен.

— Оказывает ли вам кто-то содействие в реализации этого проекта?

— Наш проект ставит перед собой цель межкультурного диалога. Он несёт в себе задачи историко-культурного образования и просвещения. Наш проект не был бы возможен, если бы не визовая поддержка со стороны Министерства иностранных дел Литвы и дипломатических представительств Литвы в Беларуси. Молодёжь является одной из самых уязвимых частей общества в Беларуси и такая поддержка несёт в себе неоценимый характер. Мы очень благодарны за такую поддержку Литве.