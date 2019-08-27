Уберут ли в Укмерге памятник участвовавшему в Холокосте партизану Крикштапонису?

В Вильнюсе была снята памятная доска в честь Йонаса Норейки-генерала Ветры и сменили название аллеи им. Казиса Шкирпы, однако в других литовских городах еще есть памятники личностям, деятельность которых оценивается неоднозначно. Например, в центре Укмерге до сих пор стоит памятник Юоазу Крикштапонису, который участвовал в массовых убийствах на территории Беларуси. Мэрия не реагирует на призывы правительства Литвы убрать этот памятник, пишет lrt.lt.

Правительство Литвы год назад обратилось в мэрия Укмергского района с просьбой убрать этот памятник. Однако за год ничего не изменилось.

В 2014 году Литовский центр исследования геноцида и сопротивления обратился в Генпрокуратуру с просьбой выяснить, действительно ли Крикштапонис совершал военные преступления, преступления против человечества, приказывал убить и убивал мирных жителей или участвовал в этих преступлениях.

Специалисты центра выяснили, что Крикштапонис во время службы во 2-й роте батальона под командованием Антанаса Импулявичюса, 6 октября 1941 г. уехал из Каунаса в командировку в Беларусь, где немецкая оккупационная власть в 1941–1942 гг. использовала этот батальон для преследования и уничтожения евреев, военнопленных и мирных жителей.

Факт связи Крикштапониса с убийствами военнопленных в Минске доказывают показания бывших военных этого батальона. Например, военный Стасис Руткаускас на допросах рассказал, что осенью 1941 г. весь батальон отправился в лагерь в пригороде Минска. Вторую роту возглавил Крикштапонис. В пояснениях Центра сказано, что в лагере были советские военнопленные, гражданские лица.

"Военные батальона сгоняли заключенных лагеря к ямам и расстреливали их. Командовали расстрелом Крикштапонис, Юодис, Тамошюнас и т.д.", – сказано в документе.

Первый заместитель канцлера правительства Дейвидас Матулёнис сказал LRT.lt, что разрешить эту ситуацию должен мэр района.

"Я думаю, мэр должен понять, что такого не должно быть. Мы немного можем сделать, мы сделали официальное заявление, я обратился письменно, говорил по телефону, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен. Его должна решить мэрия", – сказал он, заметив, что позиция правительства по вопросу Крикштапониса не изменилась. Матулёнис сказал, что уже сам факт, что Крикштапонис служил в батальоне Импулявичюса, бросает тень на его деятельность.

Матулёнис заметил, что наличие таких памятников бросает тень на наше движение сопротивления.

Мэр Укмергского района Роландас Яницкас сказал LRT.lt, что этот вопрос – не уровня муниципалитета. По его словам, после поступления документов Центра появилась несколько иная информация, согласно которой, "в убийствах участвовал Крикштапонис, у которого было другое отчество".

"Мы не хотим, чтобы сложилась такая же ситуация, как в Вильнюсе. Это провокация на ровном месте. Я посадил за один стол тех, кто выступает за то, чтобы убрать памятник и тех, кто за то, чтобы его оставить. В ходе дискуссии выяснилось, что нужна более широкая дискуссия на государственном уровне. Чтобы было ясно, как поступать в таких случаях. Рекомендаций недостаточно, все надо делать серьезнее", – сказал Яницкас.

Историк, доктор гуманитарных наук Зигмас Виткус сказал LRT.lt, что лучше, чтобы не было общегосударственного распоряжения по вопросу подобных деятелей.

"Правительства меняются – что будет, если у другого правительства отношение будет иным? Регулирование содержания памяти юридическими мерами мне напоминает политику авторитарных государств. В условиях развития демократического общества, в котором могут проходить свободные дискуссии, такое регулирование нежелательно. Это не значит, что правительство не может высказать свою позицию, однако какого-то документа, который указывает, как действовать, мне кажется, быть не должно", – считает Виткус.