В Вильнюсе значительно подорожает вывоз мусора: будут и другие перемены

Со следующего года жители многоквартирных домов, возможно, будут платить за вывоз мусора на 69%, а жители индивидуальных домов – на 56% больше, чем платили в этом году. Если горсовет Вильнюсской мэрии одобрит новый порядок, то жителей ждут и другие перемены.

В 2018 году в Вильнюсе ввели новую систему оплаты вывоза мусора, сейчас плата состоит из двух частей – постоянной и переменной.

Сейчас для всех категорий недвижимости постоянная част одинаковая и составляет 0,1802 евро за кв. м в год. С 2020 г. каждая категория может облагаться отдельным налогом. Кроме того, его будут считать за месяц, а не за год, как до сих пор.

Переменная часть разная уже сейчас. В 2020 г. число категорий увеличится с 14 до 19.

Кроме того, в проекте предусмотрена возможность платить за кг мусора, а не за квадратный метр жилья, как сейчас.

В этом году жители квартир площадью 60 кв. м платили за вывоз мусора 33,94 евро. В соответствии с новым порядком, в 2020 г. эта сумма вырастет до 57,46 евро.

Жители индивидуальных домов площадью 150 кв. м сейчас платят за вывоз мусора 54,87 евро в год. В 2020 г. эта сумма составит 85,68 евро.

Вице-мэр Валдас Бенкунскис сказал, что окончательные изменения могут быть другими.

"Пока сложно сказать, какими будут окончательные цифры. Сейчас этот вопрос обсуждают в комитетах, – сказал он DELFI. – Ясно одно - цены поднимутся. Уже только потому, что провели конкурсы, новые цены выше".

В соответствии с проектом, больше всего цены увеличатся для недвижимости торговых категорий – 89%, общепита – 80%, торговых зданий на территории АЗС – 70%. На 65% подорожает услуга для гостиниц, на 60% – для поставщиков услуг. Для медицинских учреждений и административных зданий - на 52%, для религиозных – на 24%, гаражей – 23%, дачных домов – 14%.

Жители индивидуальных домов могут заказать вывоз мусора каждую неделю.

В проекте есть возможность платы не от площади, а за килограмм мусора. Сейчас установлена плата - 0,0558 евро за кг.

"С этим все понятно, когда речь идет об индивидуальных домах с контейнерами. Мусоровоз взвесит мусор и будет посчитана переменная часть.

Но у нас есть и многоквартирные дома. Если соседи договариваются и закрывают контейнеры, если они убеждены, что никто больше в контейнер мусор не бросает, то они пропорционально делят расходы.

Есть еще часть, где плата будет за кв. м, поскольку там м оборудованы площадки для сбора мусора на целый квартал, там сложно посчитать, кто и сколько мусора выбрасывает", – сказал DELFI Бенкунскас.

Он заметил, что со временем будет известно, сколько килограммов мусора бывает в каждом контейнере. "Это и вопрос культуры утилизации мусора и осуществление принципа "платит тот, кто мусорит", – сказал он.

После того как выяснилось, что вывоз мусора подорожает, некоторые политики предложили передать эту функцию компании мэрии Grinda. Ранее сообщалось, что для этого надо будет приобрести 30 мусоровозов. Представитель Grindа Эгидиюс Степонавичюс указал DELFI, что пока такая возможность не рассматривается.

Бенкунскас сказал, что пока Grinda не может этим заниматься, поскольку мэрия подписала с частными компаниями договор на 7 лет.

"Если бы мы могли начать все с чистого листа, то, я думаю, эту услугу должна предоставлять компания мэрии. К сожалению, сейчас договор подписан с частными компаниями. Мы должны его соблюдать", – сказал он.

В Вильнюсе мусор вывозят три компании: Ekonovus, Ecoservice и VSA Vilnius. Последняя обслуживает центр города, но в ближайшее время уйдет из этого бизнеса.

"Сейчас самый большой вызов - смена поставщика услуг с декабря в центре города, если суд не примет другое решение, – сказал Бенкунскас. – Это вопрос порядка, мы должны совершенствоваться"