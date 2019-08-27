В Литве воздух местами прогреется до 30 градусов

В Литве продолжается солнечное и жаркое лето. Только длинные августовские ночи веют прохладой.

Такую замечательную погоду Литве дарит зона высокого атмосферного давления, раскинувшаяся над Средней и Центральной частью Европы. Небольшое изменение положения этой зоны обусловит незначительные колебания в погоде: время от времени будет появляться больше облаков или будет меняться скорость или направление ветра.

Во вторник погода будет такой же, как в понедельник. Ночь будет ясной, прохладной, день солнечным, жарким и спокойным. Температура ночью будет колебаться в пределах 12-17 градусов, днем 26-29, местами до 30 градусов.

В среду также будет ясно. Ночью будет 12-17 градусов. Днем в восточную Литву придет более прохладная погода, температура составит 23-25 градусов, на оставшейся части территории страны будет 26-29 градусов.

В четверг без осадков. На востоке страны ночью будет 11-13 градусов, в других районах 14-17 градусов тепла. Днем на востоке будет 22, а на западе 26-28 градусов.

В пятницу утром и днем на западе страны уже возможен дождь, местами с грозой. Температура днем будет 21-26 градусов.

После небольшого дождя в ночь на субботу в выходные снова ожидается сухая и теплая погода.