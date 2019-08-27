Вильнюс не осмелился поднять плату за парковку, расширят самые дорогие зоны

Компания Вильнюсской мэрии Susisiekimo paslaugos после дискуссий с политиками отказалась от идеи повысить плату за парковку на евро, однако было решено расширить самые дорогие зоны.

Представитель компании Susisiekimo paslaugоs Модеста Гусаровене сказала, что было решено отказаться от первичного предложения повысить плату в синей зоне с 2,5 до 3,5 евро в час, в красной с 1,5 до 2,5 евро.

"Но, например, желтая зона станет красной, соответственно увеличится и плата", – сказала она.

Были представлены поправки, цель которых - расширение территории, на которой будут действовать самые высокие тарифы. Если политики одобрят это предложение, то синяя зона охватит нынешнюю красную и часть территории на правом берегу реки Нерис. Ее границы охватят весь проспект Гедиминаса, ул. Памянкальнё, Пилимо, Руднинку, Этмону, Диджёи, вдоль реки Вильняле до ул. Арсенало, по ул. Жигиманту, А.Гоштауто до Жверинского моста.

Красная зона охватила бы Шнипишкес, Науяместис и Ужупис.

В самых дешевых желтой и зеленой зонах плата сейчас составляет соответственно 60 и 30 евроцентов в час.

Также планируют сделать платной парковку около пляжей в Валакампяй, у озер Бальсис, Бальжё, Тапяляй. Там будет желтая зона.

Цель таких действий - снижение уровня загрязнения в городе путем сокращения численности автомобилей в центральной его части.