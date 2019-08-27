Известный путешественник похвалил польские дороги, немецкие цены и попенял литовским предпринимателям

Автор портала DELFI Жигмантас Барисас – страстный путешественник. Он чаще всего летает на самолетах, но на этот раз решил поехать за покупками в Берлин на автомобиле. Своими впечатлениями он поделился с читателями DELFI.

В поездку он взял с собой мужа двоюродной сестры. Мужчины в 6 ч. утра выехали из Каунаса, программа показала, что до Берлина ехать меньше 10 ч. Однако на деле поездка заняла на два часа больше. В Берлин путешественники приехали в 17 ч.

Попасть в Берлин можно несколькими путями. Мужчины проехали мимо Сувалок и Августова, потом миновали Варшаву, Лодзь и Познань, а въезжая в Германию оставили в стороне Франкфурт-на-Одере.

Что касается польских дорог. Автор принес свои извинения за то, что когда-то плохо отзывался о них. Он официально заявил: дороги в Польше отличные, даже, наверное, лучше литовских. Много возможностей ехать по магистралям, а водители вежливые по отношению друг к другу.

Стоит отметить, что в Польше есть платные дороги. На выбранном маршруте за дорогу путешественники платили 4 раза. В первый раз 9,9 злотых (2,28 евро), во второй и третий – по 20 злотых (4,59 евро), а четвертый раз был самым дорогим - 38 злотых (8,72 евро).

Всего ушло на плату за дороги 20 евро в одну сторону. Платить можно было либо наличными - злотыми, либо картой. В Германии за дороги платить не пришлось.

Всего путешественники преодолели 980 км. По дороге они три раза останавливались перекусить, сходить в туалет, прогуляться. Из-за этого потребовалось два дополнительных часа. Вся поездка заняла 12 часов.

Некоторые заведения общепита в Польше, по словам путешественника, напоминают советские столовые. Он заметил, что проблемы могут быть у невладеющих польским языком - по-английски договориться не получится, однако во многих местах персонал говорит по-русски.

Совет: в Польше лучше останавливаться поесть в больших городах. Цены на еду в Польше намного ниже, чем в Литве.

Эта поездка содержала несколько целей: купить вещи для себя, для детей и насладиться ночной жизнью в Берлине.

Во все основные ТЦ Берлина путешественники ездили на автомобиле. В городе не было заторов, а цены на парковки там - невысокие. Даже в основных зонах стоимость парковки - не больше 2 евро в час. Максимальная плата за стоянку в сутки – всего 5 евро.

Что касается шопинга, то одежду, обувь и косметику автор уже много лет покупает только в Берлине. Причины следующие: лучше выбор и качество, более низкая цена. Для сравнения – отбеливающая зубная паста: 125 мл в Германии стоят 0,65 евро, в Литве - 6 евро. Точно такая же, правда в Литве обычно польского производства, а в Германии - местного.

Поскольку путешественники немало вещей покупали для детей и младенцев, то в детских отделах они провели довольно много времени. Все - от одежды до подгузников - в Берлине намного дешевле, чем в Литве. Цены отличаются в 2, 3, а иногда и в 4 раза. О качестве и говорить нечего.

То же самое с одеждой и обувью для взрослых. Примеры с ценами и брендами: спортивные ботинки или зимние ботинки FILA – 30 евро в Германии, в Литве они стоят – 80-130 евро, спортивные ботинки Calvin Klein Jeans – 40 евро в Германии, в Литве - в 2-3 раза дороже.

Качественная итальянская кожаная обувь: 30-60 евро в Германии, в Литве - минимум 100 евро. Пиджак Emporio Armani – в Германии 94 евро, в Литве – 680 евро. Швейцарский костюм – 99 евро, в Литве - не меньше 300 евро.

Германии в такое время как раз проходят распродажи летней одежды. Футболки, которые в Литве стоят 10-15 евро, во время распродажи стоили 1,5 евро.

Если вы решите повторить эту поездку в Берлин, обязательно посетите Музейный остров, Берлинскую филармонию. Стоит сходить в Рейхстаг (нужна регистрация по интернету, само посещение бесплатное).

Путешественникам с детьми стоит посетить Берлинский зоопарк. Ну, а любителям веселья и вечеринок надо посетить известные клубы Berghain, Watergate и парк Mauer.

Немного статистики:

Всего проехали: 2000 км

Расходы на топливо: заливали два раза полный бак (бензин стоит примерно одинаково и в Литве, и в Польше, и в Германии), заплатили 110 евро. Средний расход топлива: 4,1 л/100 км

Расходы на платные дороги: 40 евро.

P.S. Своими расходами путешественники значительно улучшили экономику Германии. Они с удовольствием делали бы то же самое и в Литве, но для этого местные предприниматели должны перестать "выделываться" и начать менять ценовую политику и отношение к клиентам.