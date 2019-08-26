Инфографика. Сколько жителей в столице Литвы

По данным Департамента статистики Литвы, в Вильнюсе 557 000 жителей. Между тем в поликлиниках литовской столицы зарегистрированы 634 000 человек. Сколько на самом деле жителей в Литве, выяснится после переписи населения, которая состоится в 2021 году.

По данным Департамента статистики, наиболее точную информацию о численности населения в городе дает перепись населения. Последняя перепись в Литве проводилась в 2011 году, в следующий раз ее проведут в 2021 году.

Статистику может исказить то, что не все приехавшие в Вильнюс из других городов жители своевременно декларируют здесь свое место жительства. Часто они не видят в этом необходимости.

Однако необходимость посещения врачей заставляет их регистрироваться в поликлиниках, находящихся рядом с домом.

Данные Вильнюсской территориальной больничной кассы показали, что по данным на 31 июля 2019 году в вильнюсских поликлиниках было 634 428 пациентов.

Для сравнения, по данным Департамента статистики, в Вильнюсе 1 июля было 557 440 жителей. Разница – 76 988 человек, или 13,81%.

Больничная касса предоставляет данные не только о поликлиниках, но и о центрах семейной медицины, семейных клиниках и т.д.

Больше всего пациентов в Центральной поликлинике Вильнюса (132 618). На втором месте Антакальнисская поликлиника (97 070), на третьем – Шешкинская (79 960), на четвертом - Каролинишкская (61 756).

На пятом месте - частная сеть MediCA klinika (24 732).