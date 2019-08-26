В центре Вильнюса открывается новое открытое для горожан пространство

На столичном проспекте Гедиминаса, недалеко от Лукишкской площади, 26–28 августа откроется новое пространство Live Square. Возможно, оно внесет больше энергетики, а публичная терраса станет местом притяжения вильнюсцев.

Во время открытия на террасе Live Square будут установлены зеркальные инсталляции. В разных местах будут установлены разного рода зеркальные элементы, которые позволят запечатлеть себя на фоне отражений городских пространств.

Праздничное настроение создадут музыкальные композиции – выступят известная Rūta Loop, струнный квартет Art Vio и мультиинструменталист Саулюс Петрейкис.

26–28 августа во время специальных экскурсий желающие смогут побывать на экскурсии в первой в Литве 4-звездочной гостинице Hilton Garden Inn. Правда, чтобы попасть на экскурсию нужна предварительная запись.

27 августа в 17 ч. на террасе Live Square состоится дискуссия о проспекте Гедиминаса – его создании, исторических переменах, нынешних вызовах и перспективах. В беседе примет участие главный архитектор города Миндаугас Пакальнис, автор книги о проспекте Ингрида Тамошюнене, искусствовад Саулюс Пилинкус, глава компании Eika, которая построила Live Square, Домас Даргис, жители проспекта.

В Live Square находится бизнес-центр, 164-комнатная гостиница Hilton Garden Inn с конференц-центром, жилые здания с 88 апартаментами.