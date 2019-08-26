МИД Литвы выясняет обстоятельства инцидента во время митинга в поддержку Гонконга

Министерство иностранных дел Литвы выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в Вильнюсе в пятницу, когда на митинг в поддержку Гонконга прибыли сторонники Китая, вследствие чего произошел небольшой конфликт.

Глава МИД Линас Линкявичюс сообщил BNS, что в данный момент проверяется информация о том, были ли на митинге среди сторонников Китая непосредственно работники посольства этой страны.

Министр подчеркнул, что в Литве уважают свободу слова и разнообразие мнений, если это не нарушает общественный порядок.

"Мы в рабочем порядке выясняем, участвовали ли в демонстрации работники посольства. Если это имело место – то это не согласуется со статусом дипломата, и тогда мы рассмотрим ситуацию и возможные меры. Если они лишь наблюдали, то тогда нет никаких проблем", – заявил министр в понедельник.

"Литва является свободной стороной, со свободой слова, здесь можно выражать различные мнения, если это не нарушает общественный порядок. Это уже дело полиции, пока никаких сигналов оттуда мы не получали. Если просто одни выражают одно мнение, а другие – другое, нет никаких проблем", – сказал Л. Линкявичюс.

Несколько сотен человек в пятницу после обеда на демонстрации в Вильнюсе выразили поддержку гонконгским активистам, которые отметили тридцатилетние Балтийского пути, организовав в своей стране живую цепь протеста против вмешательства центральных властей Китая.

Прибывшие на митинг сторонники Пекина с флагами Китая сначала наблюдали на подступах к площади, однако, когда толпа начала расходиться, они смешались с инициаторами протеста. Возникли потасовки между сторонниками Гонконга и Китая.

Полиция, прибывшая на место, выясняла обстоятельства и зафиксировала имена и фамилии некоторых лиц, а затем вывезла несколько лиц, поддерживающих Пекин.