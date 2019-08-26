Литовские таможенники задержали груз снарядов из России

Литовские таможенники задержали груз снарядов из России. На минувшей неделе через КПП Лаворишкес была совершена попытка провезти ящик со снарядами, которые используют в вертолетах Ми-8 и Ми-24, а также в самолетах.

Водитель, который вез груз стратегического значения, сказал таможенникам, что взял его в московском аэропорту "Домодедово".

Представители литовской таможни сообщают, что мужчина предъявил декларацию и другие документы на груз, а также показал ящик весом около 9 кг, в котором находились снаряды. Однако открыть его мужчина отказался, чтобы не нарушить герметичность упаковки.

В документах было сказано, что снаряды везут из РФ, а их получатель - компания из Перу (Южная Америка). Стоимость одного пиропатрона, по документам, составляет 75,9 евро, а всего груза – 7590 евро.

Таможенники проверили ящик на рентгеновском аппарате и убедились, что в нем находятся 100 предметов, напоминающих патроны. После консультации со специалистами Литовской армии, убедились в том, что эти пиропатроны PP3 включены в часть ML4 Общего списка военного оборудования, поэтому груз был задержан.

Для импорта, экспорта или транзитной перевозки подобных грузов через ЕС нужно предъявить на таможне специальную лицензию. У водителя ее не было, а в соответствии с действующими санкциями подобные грузы из РФ через Литву перевозить запрещено.

Это не первый случай, когда через Литву пытаются провезти объекты военного назначения. В мае на КПП Медининкай таможенники не дали провезти из Беларуси системы запуска ракет M20 Missile Weapon System Model. Тогда после консультаций с ЛС груз было решено вернуть в Беларусь.