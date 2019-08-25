Сообщение об аварии было получено в воскресенье в 15:07 по телефону службы скорой помощи 112.
Информация о происшествии была передана станции скорой медицинской помощи Паневежиса, главному комиссариату полиции Паневежского уезда.
Единый центр помощи сообщил, что в Паневежисе, на перекрёстке улиц Стотес и Марийону, столкнулись два легковых автомобиля. Во время ДТП пострадали женщина и мужчина.
Сообщение об аварии было получено в воскресенье в 15:07 по телефону службы скорой помощи 112.
Информация о происшествии была передана станции скорой медицинской помощи Паневежиса, главному комиссариату полиции Паневежского уезда.