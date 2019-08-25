Лето ещё не уходит: грядущая неделя будет теплее выходных

В Литве продолжается лето с лучами жаркого солнца днём и свежестью всё более долгими ясными ночами.

Такой прекрасный период окончания лета обусловила находящаяся над Средней и Восточной Европой стабильная область высокого атмосферного давления. Небольшое изменение положения этой области обусловит в нашей стране лишь незначительные погодные изменения: иногда покажется больше облаков или изменится скорость и направление ветра.

По заявлению синоптиков, неделя в Литве начнётся ещё более теплой погодой, чем в выходные. Большее потепление будет ощущаться в северных районах, где благодаря западной части антициклона с юга прибудет тепло – до 29 градусов. Такая же температура ожидается в других регионах страны тире на Восточной окраине и Литвы и на взморье будет около 26, я а на большей части территории страны – 27-28 градусов тепла. Днём покажутся облака. Ветер останется слабым.

Во вторник погода не будет отличаться от понедельника. Ночь будет ясной, достаточно свежей, днём будет солнечно, жарко и спокойно. Температура воздуха ночью составит 12 - 17 градусов, днем – 26-29 градусов тепла.

В среду облака также не появятся. Ночью температура – 12-17 градусов тепла. Днем в восточной части страны посвежеет незначительно, воздух прогреется до 23-25 градусов, в оставшейся части страны останется 26-29 градусов тепла. Днем немного усилится юго-восточный ветер.

Четверг останется ясным. Более свежей ночь будет в восточной части страны – 11-13 градусов, в других регионах – около 14-17 градусов тепла. Днем распределение температуры будет похожим, от 22 градусов на восточной окраине страны до 26-28 градусов на западе. Ветер юго-восточного направления. Облачности не предвидится.

В пятницу утром и днём в западной части страны уже могут пройти дожди, местами с грозами. Температура днём будет ниже, 21-26 градусов тепла. Днём ветер сменит направление на западное.

После не обильного кратковременного дождя в субботу ночью, в выходные опять установится сухая и уютная тёплая погода.