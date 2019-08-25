Почему курорты Литвы гораздо хуже зарубежных: мир богатых Интерлакен и его безумные цены

"Я бы никогда не ехал на литовский курорт", "Паланга – дорогая трагедия", "В Палангу я еду работать, но никогда там бы не отдыхал" – это лишь несколько высказываний о курортах Литвы, особенно о Паланге. В разные годы они немного отличаются, но суть остается той же самой: курорты Литвы – это какое-то недоразумение около моря, куда лучше не попадать.

Если не отравитесь пищей, то посреди белого дня вас оберут бизнесмены. Улица Басанавичюса опасна для здоровья, море загрязнено, полно водорослей, пляжи замусорены, туалетов нет, лежаков нет, зонтиков нет, ничего нет.

Само собой разумеется, на литовское взморье добровольно нога человека не ступала бы. Дорого, дорого, дорого. А что дорого, то и плохо. В Литве так уже сложилось, мы хотим, чтобы было так, как "за границей", но, чтобы было дёшево. Дёшево и так, как каждый отдыхающий пожелает; однако в Литве никогда не бывает так, как пожелает отдыхающий, поэтому отдыхающий всегда остаётся разочарованным и несчастным. Так есть не потому, что у нас в Литве действительно плохо, а потому, что с нашим отдыхающим что-то не так.

"Паланга – это дорого и плохо". Заявление не одного отдыхающего. Действительно ли? Для сравнения стоит побывать на самых дорогих курортах мира, в этот раз это – Интерлакен в Швейцарии.

Interlaken. Šveicarija Foto: Milda Matulaityte-Feldhausen

Интерлакен – это небольшой курортный городок в немецкой части Швейцарии. По сравнению с Палангой, почти миниатюрный, всего 4,4 км квадратных километра (для сравнения, Паланга – почти 11 квадратных километров). В это время путешествие чаще всего начинается с обзора интернет-сайтов, поэтому сравним оба, Паланги и Интерлакена.

"Прекрасный, волнующий, вдохновляющий, стоящий посещения, разнообразный", и это –лишь несколько описаний Интерлакена и региона в интернете. Что человек всё прозевает в жизни, если не посетит Интерлакен. Именно на этом построен и держится весь швейцарский туризм и Швейцария вообще. На описании, первом впечатлении, хороших эмоциях и дорого продаваемом образе страны.

Да-да, дорого и даже очень дорого. И на простоте. Швейцарцы уже давно поняли, чем всё будет проще, тем легче будет поддерживать и порядок, и чистоту. Ровно так, как они поняли, что турист обязан получить то, ради чего он через весь мир летит в Швейцарию.

"В Паланге только лишь дешёвые и примитивные сувениры и всякий другой хлам", – доводилось ли вам слышать такое заявление? И, скорее всего, вам самим не раз приходилось нервничать из-за тех недоразумений, одинаковых на каждом углу, не меняющихся из года в год. Ценой в 1-2 евро, надоедливые и бессмысленные.

Может и так, вам надоели, но не туристу. Посмотрите на швейцарские сувениры и попытайтесь объяснить швейцарцам, что произведённые в Китае швейцарские сувениры могут кому-нибудь надоесть; в его магазине или киоске вы уже никогда не будете желанным гостем. Но ведь вы так никогда и не скажете, поскольку вас приучили к мысли, что всё швейцарское интересно и прекрасно.

Именно к таким мыслям, которые швейцарцы и запустили в мир много лет тому назад: что в Швейцарии всё уникально, лучше и прекраснее всего. И оскорблять ни швейцарскую еду, ни сувениры, ни тем более швейцарские цены вы не собираетесь, хотя и могли бы, ведь это – Швейцария! В Литве, Литву, литовское – можно, швейцарское – нет. Прекрасно, на таких, как вы, и держатся швейцарские мифы. И гарантирую, продержатся еще очень долго.

Поэтому и на этих мифах держится и маленький курортный городок Интерлакен. Как и множество других. Знаете, почему вам так бы понравилось здесь? Потому, что вы скорее всего, этот городок, как и другие, проехали бы быстро. Час, два, возможно, три и едете дальше. Быстрое впечатление – прекрасно! Горы, изумрудного цвета река, всё подать рукой, впечатление незабываемое. Подняться на эту вершину не каждому по карману, путешествие поездом в обе стороны стоит 234,8 франков (211 евро).

Interlaken. Šveicarija Foto: Milda Matulaityte-Feldhausen

Задумаете взять с собой велосипед, дополнительно заплатите 14 франков (около 12 евро), что не очень дорого по сравнению с желанием взять с собой в путешествие любимого мопса. Дневной билет для собаки обойдётся дополнительно в 35 франков (31 евро). Путешествие в одну сторону продолжается около 2 часов, поэтому быстро попутешествовать, развернуться и отдохнуть не получится. Для вас слишком долго и слишком далеко? Никаких проблем, вы можете выбрать частный полет на вертолете, в обе стороны за немногим более 2000 евро.

Как и в большинстве мест в Швейцарии, в Интерлакене никто не торопится. Люди приезжают сюда отдохнуть и потратить деньги, поэтому литовского "дорого" вы не услышите нигде. Всё сделано именно так, чтобы вы потратили много и покупали дорого.

Почему выбор пал на Интерлакен? Потому, что это мир богачей. Хотя бы часть его. Сюда приезжают китайцы со своими шелковыми зонтиками от солнца, здесь отдыхают говорящие по-арабски гости с многочисленными своими семьями, а японцы осаждают ювелирные магазины. Конкретных цифр о происхождении гостей курорта швейцарцы не выдали, сотрудник туристического центра, вежливо улыбаясь, отказался что-либо прокомментировать. Они особенно тщательно охраняют любую приватность гостя, дискретность в Швейцарии – не просто слова, это – стиль жизни, менталитет.

Пройдёмся по гостиницам. Правда, Интерлакен не славится съезжающимися сюда эксцентричными большими семьями , например, из Индии, однако роскошные гостиницы Интерлакена любезно предлагают вам oтдых в среднем за 400 евро за ночь на человека. Дорого? Однако, скорее всего, прекрасное обслуживание, чудесная еда и красивые виды окупают всё?

В Интерлакене, подобно Паланге, есть одна основная улица. Здесь находятся магазины с обилием дорогих часов и украшений, средняя цена предлагаемых здесь часов на первый взгляд – 5-6 тысяч евро; в витринах сумочки, цена которых не одна тысяча евро, сапоги, шарфы, всё для не считающего денег туриста. Крем, маска для лица за три, пять, семь сотен евро – никакой проблемы. И все покупают. Покупают, идут немного прогуляться, сидят в ресторанах.

Рестораны роскошные, рекламируемые в городе меню от 95 франков , основные блюда в ресторанах стоят в среднем от 30 евро. Все наслаждаются. Недовольных лиц мало, поскольку все и приезжают сюда для одного – тратить деньги. Наслаждаются именно процессом траты денег. В отличие от литовцев, которые в Паланге хотели бы жить в пятизвездочном отеле по цене хостела, есть в лучших ресторанах, но платить цену старинной столовой.

Приезжающие сюда знают, что, если захотят жить в пятизвездочном отеле, им придется заплатить цену пятизвездочного отеля. И не сантимом (швейцарская денежная единица) меньше. Качество? Всякое.

Испытаны два ресторана: ресторан самого шикарного в курортном городке отеля Victoria Jungfrau и находящийся рядом на улочке, менее роскошный, но не уступающий в ценах ресторан. Правда, были заказаны лишь напитки. Я поела перед этим, выбрав кебаб.

На первый взгляд роскошная кебабная недалеко от центра – разочаровалась. На вопрос, можно ли заплатить карточкой, встретивший меня хозяин очевидно занервничал, но всё же пробормотал что-то похожее на JA (нем. Да). За столиком я просидела 15 минут, однако ушла, так и не получив меню (сидевшие рядом, но позже пришедшие люди меню получили сразу).

В кафе-кебабной около вокзала, в которой можно выпить хорошего кофе, а стандартный кебаб стоит около 10 франков (около 9 евро), я была удивлена приятным обслуживанием. Правда, по сравнению с другими городами, кебаб здесь небольшой, а большинство сотрудников кафе не говорят по-немецки.

Interlaken. Šveicarija Foto: Milda Matulaityte-Feldhausen

Работающий около вокзала большой магазин Coop по воскресеньям не работает (выжили бы вы без работающих по воскресеньям магазинов?), однако на другой стороне улицы работает маленький магазин той же самой сети, в котором один большой ряд полок занят только лишь шоколадом, ещё один – сувенирами, а третий – макаронами быстрого приготовления.

В большинстве мест надписи на китайском, японском, арабском языках, чем уютнее турист почувствует себя здесь, тем больше денег он оставит. Клише везде: красные пеларгонии на окнах, типичные швейцарские продукты, как мороженое Movenpick, шоколад Toblerone, швейцарские флаги и коровы на каждом шагу. Дёшево? Нет, особенно дорого. А почему отдых должен быть дешевым – такой вопрос не задают себе ни швейцарцы, ни туристы.

Interlaken. Šveicarija Foto: Milda Matulaityte-Feldhausen

Большинство швейцарцев, особенно старшего поколения, считают, что отдыхать, путешествовать – это вообще очень дорого, поэтому они просто остаются дома. А если уже путешествуют, отдыхают, то на каждом шагу не жалуются, что всё дорого и плохо; швейцарцы, в отличие от литовцев, привыкли выбирать по своему карману. Быстрый кредит ради возможности отдохнуть швейцарцы не берут. Ты или накопил на отпуск, или нет. Чудеса редко случаются в этой стране. И если у тебя есть деньги, ты сам решаешь, где их потратить. В Швейцарии тебя никто не принуждает тратить деньги на роскошные вещи, а потратив их – жаловаться, какая нехорошая твоя страна и как здесь плохо. Все прекрасно понимают, что у человека – свободный выбор.

Кстати, знаете ли вы, чем литовцы похожи на туристов из Индии? Владельцы роскошных отелей жалуются, что, несмотря на надписи в туалетах, эти гости туалетную бумагу всё равно бросают не в туалет, а в ведро рядом. Им, видите ли, так привычно. Я хотела бы надеяться, что в Литве этих позорных страшных вёдер в туалетах не осталось.

Мой выпитый кофе в роскошных ресторанах был нормальным, но не особенным. Отель Victoria Jungfrau восхищает тебя порядочным окружением и живой, качественной музыкой, которая внезапно прерывается, поскольку музыкант обнаружил, что я его фотографирую. Он не начал играть, пока не убедился, что я удалила все фотографии. Странно – он играл на лужайке, выходящей на улицу, а проходящие по улице туристы его без всяких запретов фотографировали со спины.

За кофе и чай я заплатила около 13 евро, чай здесь был особенно хорош, однако чаще пить кофе в этом месте могут себе позволить не все. Несмотря на это, свободных мест почти нет, сюда идут те, которые могут себе это позволить.

Второй ресторан менее роскошен, однако и здесь играет живая музыка. правда для менее искушенного вкуса. Музыкант играет какие-то старые шлягеры, сам и поёт, а посетителям весело. Музыкальный уровень нисколько не уступает кафе в Паланге, однако недовольных этим нет. В ленивое послеобеденное воскресное время не нравится свадебная музыка – иди в другое место, никто силой здесь никого не держит.

Я заказала кофе, обслуживание вежливое, то, что скатерть вся в пятнах, никого не беспокоит. Правда, заменить её никто не собирается, кофе пятна не помешали. Жарко, поэтому дополнительно я заказала холодный чай. Прождав около 15 минут, поинтересовалась у проходящей официантки, можно ли было уже получить свой напиток, поскольку скоро мне нужно было уйти. Официантка искренне удивилась, таком заказе она не слышала, и вежливо переспросила меня, заказала ли я напиток у "коллеги азиатки". Получив моё подтверждение, она весело ответила, что мне не следовало надеяться, что когда-нибудь я получу свой напиток. Я улыбнулась, политкорректные швейцарцы – и те не всегда политкорректны.

Interlaken. Šveicarija Foto: Milda Matulaityte-Feldhausen

Паланга, как и Интерлакен, человеческая и для человека. Сделанные мной фотографии – специально без применения фильтров. Для того, чтобы вы увидели, что и в Швейцарии есть обшарпанные здания, что не всё здесь блестит как золото, и трава – не зеленее, чем в Литве.

Знаете ли вы, что Паланга рекламируется как литовская Ницца? Я не сомневаюсь, что вы не слышали. Но это делаем не мы, за нас это делают немцы. Мы сами слишком много заняты сами собой, и то, что у нас есть, отрицаем и топим в своих бесконечных жалобах. Вы думаете, что швейцарские курорты каждому швейцарцу по карману? Нет, нет и ещё раз нет, однако сомнительно, что вы найдете здесь жалующихся на это швейцарцев – а именно этим мы и отличаемся от успешных и богатых – желанием жить не по средствам и уже немного патологическим обычаем жаловаться на всё и вся.