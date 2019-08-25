В индексе качества цифровой жизни Литва – на 23 месте

Во впервые проведенном исследовании качества цифровой жизни Литва заняла 23 место среди 65 стран.

Индекс Литвы по шкале от нуля до единицы составил 0,6553 пункта, показывает выполненное компанией Surfshark исследование.

В то же время Эстония находится на 28 месте (0,6431 пункта), Латвия – на 39 (0,5791 пункта).

По словам руководителя исследовательской компании Surfshark Годди Рея, Литва и Эстония являются удивившими странами.

"Интересно то, что Литва вместе с Эстонией находятся среди нескольких стран, которые можно назвать сюрпризами", – заявил Г. Рэй.

"Это означает, я что что у Литвы есть заметно высокий уровень качества цифровой жизни, при учете объема внутреннего валового продукта, приходящегося на одного жителя. Мировые тенденции показывают, что ВВП на одного человека коррелируется с качеством цифровой жизни. Поэтому и Литва, и некоторые другие страны отмечаются более высоким качеством цифровой жизни, чем можно было бы судить об этом по показателям ВВП", – заявил он.

Литва в категории кибернетической безопасности заняла 4 место, по скорости интернета осталось на 19-ом. От лидеров она отстаёт по доступности мобильного интернета (33 место) и системы электронного управления (38 место).

Как написано в пресс-релизе, исследователи установили, что человеку, желающему иметь самый дешёвый интернет, в Литве нужно работать 72 минуты, а самый дешевый мобильный интернет – 477 секунд.

Во впервые составленном индексе лидирует Австралия – её индекс составил 0,7992пункта. Не намного отстала Франция (0,7985 пункта) и Сингапур (0,7854 пункта).

В конце таблицы оказался Ирак (0,2915 пункта), Эфиопия (0,2328 пункта) и Алжир (0,1865 пункта).