Врачи рассказали о состоянии роженицы, ребенок которой умер во время родов на дому

В четверг в СМИ появилось сообщение о том, что в Вильнюсе рано утром во время родов на дому скончался новорожденный. Роженица, которая рожала в ванной при участии, как потом выяснилось, акушерки, была доставлена в больницу. Директор Вильнюсского роддома Корнелия Мачюлене рассказала, как принимали роженицу и как она себя чувствует.

"Это печальное происшествие, могу сказать, что рано утром к нам привезли роженицу. У нее были проблемные роды. Мы привели ее в порядок. Женщина сначала отрицала, что целенаправленно выбрала роды на дому. Но, когда ей сказали, что врачам скорой не удалось спасти младенца, она поняла, что нет смысла отрицать очевидное и рассказала, что рожала в ванной с помощью дулы", – сказала врач.

"Мы очень быстро привели все в порядок. Ее физическое состояние хорошее. Потом ухудшилось психологическое состояние. Наш больничный психолог пошел к ней, там были и другие члены семьи, всем им оказали психологическую помощь. Это заняло немало времени. Мне кажется, и сегодня (в пятницу) с роженицей работает психолог", - сказала Мачюлене, заметив, что в год бывает около 3-4 сложных случаев родов на дому, после которых больница заботится о состоянии рожениц и младенцев.

Несмотря на то, что в Литве с 2019 года действует закон, разрешающий роды на дому, по данным Минздрава на данный момент ни одно учреждение системы здравоохранения не обращалось за получением таких лицензий.

Советник министра здравоохранения Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене сказала, что эти роды на дому были нелегальными.

"В Литве на предоставление таких услуг нужно получить лицензию, до сих пор за такой лицензией никто не обращался. Значит, то, что произошло в четверг утром, - это нелегальная деятельность. Далее этим будет заниматься правоохрана", – сказала она.

Полиция уже начала расследование. Расследованию, если потребуется, помогут и Минздрав, и Служба аккредитации, сказала советник Вериги.

"Если бы у роженицы было соглашение с медучреждением, то в родах должны были участвовать и работники учреждения, а если роды на дому невозможны, то женщина должна была рожать в больнице. В данном случае никакому учреждению о родах на дому не сообщалось, ни с кем договор не был заключен", – сказал Бушинскайте-Шрюбене.