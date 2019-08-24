В Паланге задержали несовершеннолетнего с наркотиками и чужим документами

ru.DELFI.lt

Полиция информирует, что в Паланге был задержан несовершеннолетний. По предварительным данным, он пользовался чужим документом. Кроме того, у него, как подозревают, были наркотики.

24 августа, в Паланге, на ул. Й.Басанавичюса, молодой человек 2002 г.р. пытался попасть в ночной клуб, пользуясь чужим документом. У юноши обнаружили полиэтиленовый пакет, как предполагают, с наркотиками. Начато расследование.

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