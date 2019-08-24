24 августа, в Паланге, на ул. Й.Басанавичюса, молодой человек 2002 г.р. пытался попасть в ночной клуб, пользуясь чужим документом.
У юноши обнаружили полиэтиленовый пакет, как предполагают, с наркотиками.
Начато расследование.
Полиция информирует, что в Паланге был задержан несовершеннолетний. По предварительным данным, он пользовался чужим документом. Кроме того, у него, как подозревают, были наркотики.
24 августа, в Паланге, на ул. Й.Басанавичюса, молодой человек 2002 г.р. пытался попасть в ночной клуб, пользуясь чужим документом.
У юноши обнаружили полиэтиленовый пакет, как предполагают, с наркотиками.
Начато расследование.