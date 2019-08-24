Гражданин Литвы после посещения Калининграда: больше никогда туда не поеду

"Больше никогда туда не поеду", – заявил Хубертас после посещения Калининграда. Он с компанией друзей собрался к Балтийскому морю и не предполагал, что приключения начнутся еще до пересечения границы, а потом будет лишь одно желание - скорее вернуться на родину.

Друзья решили поехать Калининград через Ниду. "Граница состоит из нескольких частей: первая - литовская граница – там ждешь у заставы, приходят проверить автомобиль, паспорта, второй этап – свободное пространство, за ограждением. Там никого нет, только едут автомобили, их помещается около 10. Проверяют по 4 автомобиля в час", – рассказал Хубертас.

Больше 4 часов на этом нейтральном пространстве. Ни туалетов, ни тени, чтобы спрятаться от солнца.

Хубертас заметил, что автобусы обслуживают вне очереди, и не только автобусы. "Если ты какой-то более "шустрый" россиянин на внедорожнике, тоже можно, поговорив с пограничниками, проехать вне очереди", – сказал он.

В следующей зоне надо заполнить документы: указать цель поездки, заполнить декларации. "Там есть вопросы сомнительной важности - неважно как ответишь, все равно результат будет не очень какой, – сказал Хубертас, заметив, что российские пограничники были более напряженными. – Например, сидит в будке женщина и проверяет паспорта. Проверяет паспорта под лампой - настоящий или липовый. Пока она листала мой паспорт, я заполнил декларацию, а она стала на меня кричать, что сейчас не время и не место для этого, я должен смотреть на нее".

На границе Хубертас с друзьями простояли 4,5 часа.

Сотрудник с оружием на посту, где надо заплатить экологический сбор - во первое, что Хубертас увидел на территории Калининградской области. Сбор и за легковой автомобиль и за человека - 150 рублей (чуть больше двух евро – DELFI)", – сказал вильнюсец.

"На территории повсюду висят плакаты, это это охраняемый Unesco объект, что все здесь красиво, – сказал Хубертас. – Красиво, на самом деле. Природа красивая, но чем дальше, тем меньше прелести - ни стоянок, ни знаков стоянка запрещена, поэтому чем ближе к Калининграду, тем больше машин вдоль дорог, а чем больше машина, тем она глубже въезжает в лес. Если это внедорожник, то он уже практически в дюнах стоит".

Хубертас сказал, что нет никаких указаний, никакой системы паркинга. "Все паркуются, где хотят, как хотят, заставляют въезды. Кто круче - тот лучше", – сказал он.

По его словам, в городках нигде не хотелось останавливаться – хотелось как можно скорее доехать до цели. "Дома стоят немецкие, но, например, половина дома утеплена полистиролом, все обшарпанное, окна старые, люди сидят у домов, курят. Абсолютный бардак, – удивлялся Хубертас, заметив, что и культура вождения отличается от литовской. – Все еле едут, а чуть приостановишься, сразу сигналят, требуют пропустить".

Друзья заранее заказали гостиницу, но, увидев ее и услышав условия, решили искать другое место.

"Окружение в гостинице – китч, – сказал Хубертас. – Во дворе стоит пластмассовый Дон Кихот с Санчо Пансой. В реальный рост. Стоит скульптура зубра. Повсюду висят лампочки, проложены дорожки, во дворе стоит модель корабля. Огромная. В нее можно войти".

Пока администратор Наталья вела приезжих в номер, они не переставали удивляться. "По их мнению, это роскошная гостиница, а на наш взгляд - комплекс, построенный мафиози 20 лет назад, – сказал вильнюсец. – Стеклянные перила, освещение только в цветах российского флага: синий, красный, белый. Ковры тоже в цветах флага, на стенах картины".

Правда, роскоши немного не хватило в самом номере: не было ни постельного белья, ни полотенец. "Нам сказали: не обижайтесь, постельное белье привезем только вечером, поскольку кто-то где-то чего-то не получил. Хорошо, сказали мы, тогда походим.А нам - ходить не можете, потому что у нас проходит свадьба, – рассказал Хубертас и заметил, что после этого друзья решили искать другую гостиницу. – Мы пошли в регистратуру, сказали, что не остаемся, нам дали лист бумаги и велели писать объяснительную".

Номер в такой гостинице стоил 40 евро на двоих.

По словам Хубертаса, они в центре Калининграда нашли лишь две цивилизованные гостиницы.

Завтраки в гостинице удивили друзей. "Во время завтрака такая женщина, как из мультфильма о Карлсоне, обслуживала, кого хотела. Скажем, стоишь в очереди, она что-то жарит и спрашивает: тебе что? Мы сказали, что и мы тоже стоим в очереди, а она говорит, что сейчас жарит яйца, блинчики будут позже", – рассказал Хубертас.

По его словам, в ресторанах и качество и цены их устраивали, удивляло лишь, что главное там - наесться, а не получить от блюда и эстетическое удовольствие.

Он заметил, что цены в Калининграде невысокие, но есть и такие места, где все очень дорого стоит.

"Мы в престижные по российским меркам места не ходили, обычно ходили туда где узбекская кухня и т.п: плов, шаверма. Там цены такие, что два человека за 14 евро могут вкусно поесть качественной еды, – но и тут Хуберт столкнулся с местными традициями. – В воскресенье в одном заведении рядом с нами сидели мужчины, которые мало ели, но пили много водки и запивали ее пивом. Они смотрели российские состязания по плаванию с Ефимовой, но она не победила, за это выпили еще".

Хубертас сказал, что людей с алкогольными напитками там можно встретить прямо на улице. "Была хорошая погода, так один мужчина сидел прямо на тротуаре у ресторана. Рядом были две пачки сока и бутылка водки. Пока мы ели, водку он выпил", – рассказал вильнюсец.

Однако Хубертас сказал, что цены в Калининграде невысокие и на развлечения. Например, тайский массаж стоил наполовину меньше, чем в Вильнюсе. Но он заметил, что в Калининграде обычно такими услугами пользуются женщины. "Ухаживать за собой - не по-мужски", – пояснил отношение местных Хубертас.

Славянский вкус был виден и в одежде местных, рассказывает Хубертас. "Где они берут такую одежду, сложно сказать – но все одеты особенным образом. Нет европейской свободы, все кажутся как с советского рынка", – сказал Хубертас.

Он удивлялся и тому, что не видел в городе торговых центров. Был лишь один магазин: "Его тоже называют "Акрополь", а рядом с ним на тротуаре люди продают всякую всячину: стиральный порошок, зубную пасту блоками, шампунь в таких бутылочках, как в гостиницах"

В самом торговом центре были внутри не магазины, а скорее отделы как на рынке. "Мы надеялись увидеть ТЦ, а там "Гарюнай", – удивлялся вильнюсец. – там все в блестках, надписи Armani, все, что блестит".

Однако Хубертас заметил, что в самом Калининграде водители вежливые.

"Автопарк там старый, а горючее – дешевое, около 0,50 евро за литр, – сказал Хубертас. – И несмотря на то, что я боялся, что они будут вести себя на дорогах не очень правильно, выяснилось, что водители вежливые и правила не нарушают. Несмотря на то, что они, конечно, не пропускают в другую полосу, если надо повернуть, не пропускают. Чем у тебя больше машина, тем больше прав".

Местный таксист рассказал друзьям, что водители соблюдают правила, поскольку в городе действует много камер и постов контроля скорости.

Молодые люди общались с местными жителями. У них создалось впечатление, что калиниградцы гордятся тем, что в городе сделали немцы: "Мы плавали на судне, нам гид рассказывал, вот здесь был мост, который можно было повернуть, но нам не удалось его отремонтировать и мы сделали его разводным. Их кафедральный собор с останками Иммануила Канта – еще один предмет гордости. Но ее нельзя сфотографировать так, чтобы не были видны соседние многоквартирные дома".

По его словам, в городе очень красивые каналы, деревья, много зелени.

На вопрос, поехал ли бы он еще раз в Калининград, он ответил: "Нет. Мы по самому взморью много не ездили, не видели достопримечательности, но нам не хотелось там останавливаться из-за беспорядка. Остановишься, а потом даже выехать не сможешь, поскольку тебя заставят".

В воскресенье на выезде из Калининграда образовался затор.

"Я посадил за руль жену, а сам пошел посмотреть, в чем дело и пошел платить экологический сбор. Иду по обочине, слышу, мне кто-то кричит, оборачиваюсь - едет внедорожник. Ведь он круче. Я еле успел с дороги уйти, – рассказал Хубертас. – Тогда я пошел по другой стороне, но и там по обочине стали ехать внедорожники, чтобы объехать затор. Если у тебя большая машина – в заторах можно не стоять".

Вскоре выяснилась причина затора - на посту нет электронной системы, которая показала бы, может ли автомобиль проехать или должен платить сбор.

"Каждый второй водитель показывает какую-то карту, кричит на людей в будках. Крикуна пропускают, а остальные должны выйти из машины и заплатить. В окошках сидели совершенно измученные женщины, – рассказал Хубертас. – Я заплатил и пошел в очередь, чтобы выехать, а тут показала себя и их культура: прибежал мужчина, стал говорить, что он имеет право купить билеты вне очереди, потому что спешит, кроме того, он заставил все машины".

Чем же отличается Литва от Калининградской области? "У нас существует порядок, и люди его не меняют. А там порядка совсем нет. Я даже спрашивал у тех, кто проверяет билеты, почему такой беспорядок, почему нет электронной системы, мне сказали, что такое длится всего два месяца, потом опять будет спокойно. Так зачем эта система, – рассказал вильнюсец. – Я туда больше никогда не поеду, ведь есть много красивых стран".