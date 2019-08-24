В пятницу в Вильнюсе состоялся традиционный "Ужин в белом"

В этом году традиционный "Ужин в белом" (Le Diner en Blanc) начался в Вильнюсе необычно. После традиционного начала мероприятия, которое объявляют гости, размахивая белыми салфетками, послышались звуки песни "Балтия уже пробуждается" (Bunda jau Baltija). Эта песня 30 лет назад приглашала жителей стран Балтии на участие в "Балтийском пути".

Больше тысячи участников ужина в белом так отметили 30-летия этой мирной демонстрации. Организатор "Ужина в белом" Довиле Буткене сказала: "Diner en Blanc - не только украшение города, но и праздник, делающий город известным. Это мероприятие, как и Балтийский путь, объединяет людей".

Как обычно, время проведения этого праздника хранили в строжайшем секрете до последнего момента, о нем узнали лишь за 30 минут до начала.

6-е мероприятие Le Diner en Blanc состоялось на площади им. Винцаса Кудирки.

Во время Le Diner en Blanc выступал исполнитель Мартинас Каваляускас. Он исполнял старые литовские эстрадные песни и известные джазовые композиции.

В этом году Le Diner en Blanc впервые сотрудничал с рестораном Stikliai. Шеф-повар этого ресторана Гердвилас Жалис учился у известных мастеров и вернулся в Литву лишь полгода назад.

Организатор Le Diner en Blanc в Литве Валда Лукошюте уже 6 лет организует это мероприятие у себя на родине, в Литве. Она сказала: "Le Diner en Blanc - это особое мероприятие, позволяющее людям ощутить настоящую французскую элегантность и радость жизни, которая кроется в небольших деталях повседневности".