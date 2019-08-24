Во время Балтийского пути президент Литвы сделал предложение своей будущей супруге

Литва, Латвия и Эстония идут в том же направлении – хотят создать для своих жителей достойную и красивую жизнь, гарантировать их права, сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом он сказал 23 августа на Кафедральной площади во время праздничного концерта "Волна единства" по случаю 30-летия Балтийского пути.

"Во время (Балтийского пути) взялись за руки не только мы с Дианой (супруга Науседы), но и Литва, Латвия и Эстония. И не надо верить тем, кто говорит, что сейчас мы идем в разных направлениях, конкурируем. Это неправда. Мы похожи тем, что хотим создать для наших людей достойную, красивую западную жизнь, гарантировать права людей, мы идем в том же направлении, и я уверен, что будем идти в том же направлении и дальше", – сказал глава страны.

По его словам, жители Литвы, которые участвовали в Балтийском пути, понимали, что второго такого шанса может и не быть.

"Люди, которые ехали целыми семьями, с друзьями, могли руками охватить несколько метров, но своими сердцами они отмерили сотни, тысячи километров. Столько они готовы были отдать свободе, борьбе за свободу. Наверное, они прекрасно понимали, что другого шанса у Литвы могло и не быть", – сказал президент.

Науседа вспомнил, что 30 лет назад он с родителями и будущей женой стоял в Латвии.

"Мы пересекли границу и увидели, что на латвийской стороне людей немного. Там мы и остались. Мы считали, что важнее стоять всем вместе, заодно (...)", – сказал Науседа.

Он признался, что во время Балтийского пути сделал предложение своей возлюбленной.

"Мы обменялись кольцами и взялись за руки. И вот держимся за руки уже 30 лет", – сказал Науседа.

23 августа 1989 года прошла уникальная и мирная политическая демонстрация. Примерно два миллиона людей взялись за руки и образовали живую цепь длиной 600 км от Таллина через Ригу до Вильнюса.

Балтийский путь продемонстрировал единство стран Балтии на пути освобождения и независимости от СССР.