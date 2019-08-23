В сентябре заключат договор об аренде: Минсельхоз переедет в Каунас

Договор об аренде помещений для Минсельхоза в Каунасе должен быть подписан 10 сентября, эту информацию BNS подтвердил глава победителя конкурса компании SBA Лёнгинас Шепятис.

"Политическая ясность наступила, мы получили документ, подписанный новым министром, в котором сказано, что на приглашают подписывать договор 10 сентября", – сказал Шепятис.

"Похоже, что препятствий и сомнений не осталось", – сказал он. После получения письма министра было решено начать подготовительные работы. "Много работы, надо оборудовать кабинеты, (...) мы не можем ждать до 10 сентября, это рискованно", – сказал Шепятис.

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В пятницу портал vz.lt заметил, что подписание договора отложили на неопределенное время.

Информационный портал BNS 23 августа сообщил, что с министром связаться не удалось. Ранее Минсельхоз обещал подписать договор до 26 августа.

За помещение 4200 кв. м с 280 рабочими местами Минсельхоз будет платить 81 200 евро в месяц, или – 4,9 млн. евро за 5 лет.

Министр Андрюс Палёнис ранее говорил, что не одобряет перенос министерства в Каунас. В пользе переезда сомневается и президент Гитанас Науседа, переезд не одобряют ни организации фермеров, ни некоторые депутаты.