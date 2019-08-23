Курт Волкер: США поддерживают переговоры по ситуации в Восточной Украине

США поддерживают нынешний формат переговоров по ситуации в Восточной Украине, но будут готовы подключиться к ним в случае необходимости, говорит специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем "нормандский формат", – сказал К. Волкер BNS в пятницу.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в "нормандскую группу" по переговорам, состоящую из представителей Украины, России, Франции и Германии, еще и представителей США и Великобритании.

"Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям", – сказал спецпредставитель США.

"Что бы вы ни делали для создания условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь", – добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно сообщил, что надеется в ближайшие недели созвать "нормандскую четверку" для нового раунда переговоров по вопросу мирного урегулирования в Украине.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным он также заявил, что после избрания в Украине президентом В. Зеленского появились реальные возможности достичь мира в этой стране.

К. Волкер сказал, что согласен с этим, однако подчеркнул, что главные проблемы в плане украинского конфликта связаны с Россией.

"В. Зеленский, без сомнения, пользуется поддержкой, у него есть мандат в парламенте, у него есть воля это сделать, но проблемой всегда была Россия. Я надеюсь, что это новая возможность, и Россия изменит свое поведение", – сказал представитель Вашингтона.

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и вскоре стала поддерживать сепаратистов в восточной части Украины. Конфликт унес более 13 тысяч жизней, показывают данные ООН.

Эти столкновения начались после того, как из-за массовых протестов страну был вынужден покинуть пророссийский президент Украины Виктор Янукович, отказавшийся подписать договор об ассоциации с Евросоюзом.