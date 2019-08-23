Eesti Energia будет ввозить газ от Novatek через Клайпедский терминал СПГ

Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре будет импортировать газ из крупнейшей российской частной газовой компании Novatek через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ). Это BNS подтвердила сама эстонская компания.

"Да, мы покупаем у Novatek", - заявил в пятницу BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.

В четверг оператор терминала Klaipėdos nafta объявил, что Eesti Energia стала четвёртым клиентом терминала.

По данным Klaipėdos nafta, Eesti Energia заказала 0,061 тераватт-час (ТВт-час) мощности по регазификации СПГ, или около 10 тыс. кубометров СПГ - это одно небольшое судно-газовоз. Такие обычно курсируют из Высоцка, где расположен завод компании Novatek.

Газ Novatek в основном импортирует Йонавский завод по производству удобрений Achema, одна партия СПГ в этом году была доставлена снабженческому предприятию ​​Lietuvos energijos tiekimas государственного энергетического холдинга Lietuvos energija (приобретено через посредника) и фирмой Imlitex, входящей в группу по торговле сырьевыми товарами Imlitex Holdings.