ЕС выступает против безусловного возвращения России в группу стран G7

Европейский союз выступает против безусловного возвращения России в группу стран G7. Об этом сообщил высокопоставленный европейский чиновник в беседе с информационным агентством Reuters на условиях анонимности.

Группа G7 должна встретиться в ближайший уик-энд во Франции. Ранее президент США Дональд Трамп предложил в ходе встречи рассмотреть вопрос о возвращении России в число наиболее промышленно развитых государств.

Россия была исключена из тогдашней группы G8 в марте 2014 года. Причиной стала аннексия Крыма Российской Федерацией. По мнению анонимного чиновника ЕС, причины исключения России из группы по-прежнему актуальны, и любые попытки восстановления станут признаком слабости.

Против возвращения России в группу стран G7 выступили лидеры Германии и Великобритании. Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что восстановление России в группе G7 зависит от ситуации в Украине. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, не входящего в группу, условием возвращения России в G7 должно стать возвращение Крыма, приостановка военных действий в Донбассе, а также освобождение 100 политических заключенных и украинских моряков, находящихся на территории РФ.

Напомним, что в группу G7 входят Франция, Япония, Канада, Германия, США, Великобритания и Италия.