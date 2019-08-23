К 30-летию Балтийского пути - акции от Вильнюса до Гонконга

Поскольку Литва, Латвия и Эстония в пятницу празднуют 30-ю годовщину Балтийского пути, жители Гонконга в этот день тоже объединятся в живую цепь людей, требующих, чтобы Китай дал им больше свободы.

23 августа 1989 года Балтийский путь из Вильнюса в Таллинн, объединивший более миллиона человек, стал символом успешного ненасильственного сопротивления.

Крупнейшие праздничные мероприятия запланированы на пятницу в Вильнюсе и на границе с Латвией, по случаю юбилея будут организованы эстафетный забег и выставки. Вечером президент Гитанас Науседа поприветствует людей на праздничном концерте в столице.

В 8 тыс. км от Вильнюса примерно в 15 час. "Гонконгский путь" будет организован активистами, стремящимися к большей свободе и демократии, недовольными вмешательством Китая в дела города.

"Балтийский путь был вдохновляющим событием для многих борцов за свободу во всём мире. Он продемонстрировал силу солидарности и ненасильственного общественного движения", - сказал BNS Джошуа Вонг, один из лидеров оппозиции в Гонконге, руководитель организации Demosisto.

Вонг сравнил отношение Китая к Гонконгу с советским вмешательством в дела Балтии три десятилетия назад.

«В последние месяцы жители Гонконга страдают от крайне сурового поведения полиции и прямого политического вмешательства Китая, аналогичного тому, что прибалтийские государства испытали от СССР 30 лет назад», - сказал 22-летний активист, который стал лицом протестующих в Гонконге.

Историк Альгимантас Каспаравичюс говорит, что Балтийский путь длиной более 600 километров укрепил решимость литовцев, латышей и эстонцев, а Москва и Запад начали осознавать, что страны Балтии станут независимыми государствами.

"В последние месяцы жители Гонконга страдают от крайне сурового поведения полиции и прямого политического вмешательства Китая, аналогичного тому, какое Балтийские страны испытали от СССР 30 лет назад", - сказал 22-летний активист, ставший лицом гонконгских демонстрантов.

Историк Альгимантас Каспаравичюс говорит, что Балтийский путь длиной более 600 километров укрепил решимость литовцев, латышей и эстонцев, а Москва и Запад начали осознавать, что страны Балтии станут независимыми государствами.

"Страны Балтии сами осознали свою силу, а народы Балтии стали осознавать в мире как международных субъектов", - сказал Каспаравичюс BNS.

По его словам, после Балтийского пути тогдашний советский лидер Михаил Горбачев "начал очень чётко понимать, что народы трёх Балтийских стран движутся к политической независимости".

По словам историка, эта демонстрация странам Западной Европы и Соединённым Штатам показала, что "три народа Балтии могут работать заодно, для что они очень быстро, эффективно и мирным способом движутся к политической независимости".

Балтийский путь был организован по случаю 50-летия пакта Молотова-Риббентропа, который привёл к оккупации стран Балтии, договора между Советами и нацистской Германией о разделе Европы.

По словам А.Каспаравичюса, все основные средства массовой информации в мире вели прямые трансляции о живой цепи от Вильнюса до Таллинна, и эта демонстрация стала символом невооружённого освобождения.

В 2004 году в живую цепь в знак протеста против военной угрозы Китая собрались жители Тайваня, а в 2013 году эту акцию повторили каталонцы, стремящиеся выйти из состава Испании. Организаторы говорят, что в этих демонстрациях приняли участие более миллиона человек.

По случаю 30-й годовщины Балтийского пути в пятницу флаги стран Балтии осветят здания в городах Чехии, Венгрии и Болгарии.

А.Каспаравичюс предсказывает, что Балтийский путь может в будущем вдохновить и другие народы.

"В будущем появятся и другие похожие пути освобождения, возможно, в Азии, Европе или Африке, когда эта созданная тремя балтийскими государствами модель политических действий будет применена другими нациями и на других континентах", - сказал историк.