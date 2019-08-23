30 лет Балтийскому пути: экономист показал, что Литва опередила другие постсоветские страны

Страны Балтии - единственные страны бывшего постсоветского пространства, в которых ВВП на душу населения на сегодняшний день превышает средние данные в мире – такой статистикой по случаю 30-летия Балтийского пути поделился экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. По его словам, спустя столько лет с момента восстановления независимости важно увидеть на сколько мы ушли вперед и как отличаемся от других стран бывшего советского блока.

По словам экономиста, в 1990 г. СССР по ВВП на душу населения значительно отставал от средних данных в мире. Он составлял 80%, когда точкой отсчета считались 100%.

В 1994-1995 гг, когда Литва обрела независимость, этот показатель упал еще больше и составлял всего 40%, но это, по словам экономиста, результат падения промышленного сектора.

"Но эти 40% были самой низкой точкой нашей экономики, – заметил Маурицас, – позже Литва стала подниматься, и средних данных по ЕС достигла в 2005 г. Тогда мы доросли до 100%".

После этого, по мере роста экономики, рост и ВВП на душу населения. Он поднимался и до 150%, однако в кризис 2008 г. упал до 125%.

По словам Маурицаса, согласно данным за 2018 г., сейчас Литва отлично смотрится на фоне других постсоветских стран.

Данные показывают, что по ВВП на душу населения в процентах от мирового показателя, страны Балтии лидируют. В Эстонии ВВП на душу населения в два раза выше среднего в мире (203%), Литва - на втором месте – 69%, а Латвия – 60%.

По данным Маурицаса, страны Балтии - единственные (из бывших советских республик), где ВВП на душу населения в 2,5 раза выше, чем в странах, экспортирующих нефть и газ (Россия, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан) и в 6,5 раз выше, чем средний показатель стран не экспортирующих нефть и газ.

По словам экономиста, то, что страны Балтии ушли далеко вперед, по сравнению с другими странами постсоветского блока, можно назвать историей успеха.

"Если взглянуть на лозунги предвыборных кампаний в Украине, то можно увидеть, что там было сказано: "За срок полномочий мы догоним Польшу", "За срок полномочий мы догоним страны Балтии".

Мы для них это акая цель, что добираться до нее надо на протяжении целого срока полномочий. Это значит, что мы варимся в собственном соку и не понимаем, как мы живем", сказал Маурицас.

Он заметил, что Литва не только опередила страны постсоветского пространства, но и нагнала страны Центральной и Восточной Европы.

"Мы превысили 50%, а разница в зарплатах в этом и следующем году уже будет исчисляться не разами, а процентами. Этому надо радоваться", – сказал он.

Тем, кто бубнит о том, что в Литве рост ВВП ощущают не все, Маурицас ответил: "Счастье (чувство) - это разница между ожиданиями и реальностью. Ожидания жителей Литвы растут быстрее, чем реальность, и это основная причина, по которой немало людей не ощущает улучшения. Мы сравниваем себя с Западной Европой. Конечно, есть масса других причин, связанных с неравномерным распределением ВВП, "тенью", чувством незащищенности".

"Если взять Аргентину. 100 лет назад она была одной из самых богатых стран мира по ВВП, сейчас она живет хуже, чем Литва. ЮАР была богаче Литвы – мы ее опередили, Турция была – и ее опередили, разница сейчас больше чем в два раза", – сказал он.

Маурицас рассказал, почему лидирует Эстония.

Во-первых, по его словам, это целенаправленный курс на Запад сразу же после восстановления независимости, а позже - вовремя использованная революция в сфере ИТ.