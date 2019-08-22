Справка госбезопасности Литвы: что депутат Розова согласовывала с российскими дипломатами

Депутат литовского парламента Ирина Розова не получила разрешение на работу с секретной информацией, поскольку скрыла контакты с дипломатами других стран. Парламентский комитет по нацбезопасности и обороне, раскрыв эти данные, открыл лишь половину правды. В СМИ попал документ Департамента госбезопасности (ДГБ), представленный спикеру. В документе сообщается, что Розова даже после предупреждения, общалась с российскими дипломатами, а перед этим контактировала с представителем российской разведки.

DELFI получил от спикера Виктораса Пранцкетиса письмо главы ДГБ, написанное в прошлом году, в котором сообщаются причины отказа Розовой в получении разрешения на работу с секретной информацией.

В документе сказано, что проверка проводилась для выяснения степени лояльности депутата к Литовскому государству.

Депутат Розова 22 июня 2017 года, отвечала на вопросы для получения доступа к секретной информации. Отвечая на вопрос "Поддерживаете ли вы личные отношения с лицами, работающими в организациях и дипломатических ведомствах не относящихся к НАТО и ЕС, военным структурам, правоохранительным органам, в общественных, политических организациях?", она ответила, что таких связей не поддерживает. Отрицательно на этот вопрос она ответила и 19 декабря 2017 г.

А на конкретные вопросы о связях с российскими дипломатами в Литве, Розова ответила, что общается с ними только на официальных мероприятиях, на которые приглашают и других литовских политиков. Она сказала, что с российскими дипломатами в неофициальной обстановке не общалась, за исключением одного случая, когда на прогулку ее пригласил один генконсул, фамилию которого она не помнит. Розова отрицала, что российские дипломаты обращались к ней с различными просьбами.

По данным ДГБ, Розова в течение длительного времени поддерживала неофициальные отношения с представителями российского дипкорпуса в Литве и эти отношения не ограничивались только официальными форматами.

1. В 2012 г. Розова обсуждала с российскими дипломатами, фамилии которых известны ДГБ, программные установки Русского альянса (РА), прогнозы и результаты выборов;

2. В разное время обсуждались возможности РА участвовать в коалиции с ИАПЛ-СХС, инициативы по объединению с Союзом русских Литвы, возможности учреждения вильнюсского отделения РА;

3. В 2011 г. Розова вместе с соратниками по РА пыталась включить российских дипломатов в воздействие на формирование Вильнюсского горсовета.

ДГБ известно, что с российскими дипломатами Розова говорила о финансовой помощи для рекламной кампании Русского альянса, о финансировании заказных статей. Также договаривались о возмещении расходов на поездки из Клайпеды в Вильнюс. В этом случае, как отмечено в документе, избегали переводить деньги через банк, чтобы не навредить политическому имиджу Розовой.

По данным ДГБ, Розова встречалась с российскими дипломатами в неофициальной обстановке, например, в ресторане Stora antis, в кафе Kavos ir arbatos namai. Об этих фактах в ответах на вопросы Розова умолчала. Кроме того, по данным ДГБ, некоторые встречи проходили в уединенных местах.

По данным ДГБ, тесные контакты Розовой с российскими дипломатами доказывает то, что дипломаты поздравляли ее с победами на выборах, с 8 марта и т.д. Розову также приглашали на мероприятия, которые организовывались не в помещениях посольства.

По данным ДГБ, Розова поддерживала контакты с генконсулом России в Клайпеде Владимиром Малыгиным,которого в апреле 2014 г. выслали из Литвы "за деятельность, не сочетающуюся с дипломатическим статусом". Обычно эта формулировка означает шпионаж. По данным ДГБ, Малыгин связан со Служба внешней разведки РФ.

По данным ДГБ, 26 февраля 2014 года с Розовой встречался сотрудник ДГБ. Ей коротко объяснили методы действия иностранных шпионов, обратили внимание, что чаще всего они прикрываются дипломатическим статусом.

"Розова отметила, что "она читает газеты и понимает, что российские дипломаты могут быть представителями разведки и спецслужб, но она может ответственно заявить, что никакие вопросы с консулами и другими консульскими работниками она не решает, общение ограничивается темами, связанными с вопросом нацменьшинств.

Она сказала, что ни консул, ни другие работники консульства о политике и отдельных политиках ее не расспрашивали и заявила, что в неофициальной обстановке она с ними не встречается. Но, по данным ДГБ, это ложь, секретная информация доказывает, что Розова и после этой беседы поддерживала контакты с представителями российского дипкорпуса", - сказано в документе и отмечено, что Розова пыталась ввести сотрудников ДГБ в заблуждение и получить разрешение на работу с секретными документами.

С учетом всех этих данных, ДГБ отказал Розовой и разрешение на работу с секретными документами не выдал.

Председатель ПКНБО Дайнюс Гайжаускас сказал СМИ, что Розовой разрешение на работу с секретной информацией не было выдано, поскольку она скрыла свои контакты с дипломатами других стран. Сама Розова сказала, что "ситуация тут несколько иная".

"Извините меня, я уже все сказала. Пока не состоялось заседание комитета, я ничего комментировать не буду. Я должна ознакомиться со всеми материалами", – сказала Розова.

"Ошибка была допущена, что я не отметила в заявке, я просто не поняла, что там надо отметить", – сказал журналистам Розова.