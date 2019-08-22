В Шяуляй в ДТП пострадал человек

ru.DELFI.lt

Foto: Šiaulių aps. VPK

22 августа в полдень в Шяуляй, на перекрестке ул. Акмянес и К.Донелайчё столкнулись Pontiac и тягач. Пожилой мужчина попал в больницу.

По словам полиции, легковой автомобиль не пропустил ехавший по главной дороге тягач и столкнулся с ним. После столкновения легковой автомобиль съехал с дороги. 82-летний водитель Pontiac был доставлен в больницу.

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