В последний путь проводили актера Римгаудаса Карвялиса

22 августа после обеда в похоронном бюро Nutrūkusi styga собрались поклонники таланта, друзья и близкие известного литовского актера Римгаудаса Карвялиса. Он обрел последний приют на Холме художников на Антакальнисском кладбище, где похоронен его сын художник Наглис Карвялис.

Известие о смерти 86-летнего актера Молодежного театра появилось в понедельник.

Прощание с прахом покойного проходило с 21 августа.

DELFI напоминает, что Карвялис с 1965 г. был актером вильнюсского Молодежного тeатра, до этого он работал в Клайпедском драматическом театре, в Драматическом театре им. Капсукаса. Кроме того, он снимался в фильмах "Чувства", "Я не буду гангстером, дорогая", "Здравствуй, Ирена" и др. Телезрители хорошо знали актера по его роли в сериале "Родня". В 2012 г. Карвялис был награжден Золотым крестом сцены за заслуги всей своей жизни.