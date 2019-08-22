Ландсбергис просит главу Amazon изъять из торговли товары с советской символикой

Первый фактический руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис в четверг обратился к американскому гиганту Интернет-торговли Amazon с просьбой изъять товары с советской символикой.

Открытое письмо главе Amazon Джеффу Безосу бывший председатель Верховного Совета - Восстановительного сейма Литвы опубликовал накануне 80-летия обусловившего оккупацию стран Балтии нацистско-советского пакта.

"На созданном вами Amazon распространяются товары с символами коммунистической тирании СССР, совершавшей военные преступления и осуществлявшей геноцид совместно с гитлеровским режимом. Конкретно – на диванных подушках и детских футболках изображены "серп и молот", – пишет Ландсбергис.

"Думаю, что вы лично могли об этом не знать, так что я прошу обратить внимание на мое обращение и принять меры", – говорится в письме.

"23 августа, известное как начало кровавой Второй мировой войны из-за подписанного в 1939 году, 80 лет назад, преступного пакта Сталина и Гитлера, было бы самым подходящим временем, чтобы остановить такое косвенное "просвещение". На нашей планете распространяется жестокость, поэтому никто не должен оставаться равнодушным даже к "смешным" символам", – пишет Ландсбергис.

Он обнародовал свое письмо в фейсбуке.

23 августа 1939 года нацистская Германия и Советский Союз подписали пакт Молотова-Риббентропа, разделив сферы влияния в Восточной Европе. Этот пакт обусловил продолжавшуюся десятилетия советскую оккупацию.

Политики стран Балтии не раз призывали международные компании отказаться от торговли товарами с советской символикой, так как они оскорбляют память жертв советского террора.

Когда в годы Второй мировой войны Советский Союз оккупировал Литву, в лагеря и ссылку было вывезено более четверти миллиона жителей страны, во время вооруженного сопротивления погибло более 20 000 партизан и их сторонников.