Экономист без оптимизма наблюдает за вестниками кризиса: есть лишь две хорошие новости

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что мировые тенденции показывают, что не за горами экономические трудности. "Если оценивать многие индикаторы, то будущее не кажется светлым", – сказал он в передаче "День на DELFI".

По словам экономиста, напряжение и на финансовом рынке и во многих промышленных странах сейчас самое высокое с 2009 года.

"В Германии промышленность сжимается, производство автомобилей упало до уровня 2009 года. Конечно, конфликт между Китаем и США еще только набирает обороты, поскольку нет перспектив достижения договоренности и замедление мировой экономики – наиболее вероятный сценарий.

У нас есть также много других рисков – выход Великобритании из ЕС, вероятнее всего, будет без соглашения, американско-иранский конфликт, возможны сбои с поставкой нефти, последствия глобального потепления... Не очень оптимистично настроен. Есть лишь две хороших новости. Одна - приближаются президентские выборы в США, и Дональд Трамп должен договориться с Китаем, должен добиться экономического роста в США", – сказал Мачюлис.

Однако, по его словам, другая хорошая весть, по его словам, это то, что Литва сейчас лучше подготовлена к кризису, чем в 2008 году.

"У нас нет ни пузыря недвижимости, финансовое положение компаний и жителей намного лучше. Литва на 10 лет может взять кредит по отрицательной процентной ставке – инвесторы еще приплачивают Минфину Литвы. Все готовы, и это одна из стран, которая хорошо выучила уроки 2008 года, поэтому в связи с перспективами Литвы я не слишком переживаю", – сказал экономист.

Председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис подтвердил, что бизнес готов к кризису.

"В бизнесе всегда есть план "Б". Многие компании финансово к этому готовы, накопили резервы, конечно, все работают осторожнее. Несмотря на пока еще хорошие результаты. Если и будет какое-то замедление, я не думаю, что оно будет иметь отрицательные последствия", – сказал предприниматель.