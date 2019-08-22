Почему на дорогах гибнут дети: сначала родители должны исправить свои ошибки

О том, что приближается сентябрь, свидетельствует большое количество детей на улицах городов. Вернувшихся после каникул детей ждет масса вызовов не только потому, что они забыли о правилах безопасного движения, но и потому, что осенью на дорогах увеличивается количество автомобилей. Однако несчастных случаев можно избежать, если вовремя повторить правила безопасного движения.

Об одном правиле, по словам психологов и специалистов по ПДД, должны помнить и взрослые. Поведение самих взрослых должно быть безупречным, если они хотят, чтобы также себя вели их дети. Иными словами, никакой пользы не будет от объяснений, что на красный свет переходить дорогу нельзя, если утром спешащие на работу родители будут переходить с ребенком улицу на красный свет.

Кроме того, чтобы объяснить, почему на дороге надо быть внимательным и соблюдать правила, надо пользоваться простыми словами, примерами и не бояться говорить об опасностях, к которым может привести невнимательность и несоблюдение правил. Важно повторят правила несколько раз в разных ситуациях. Например, подчеркнуть, что нельзя бежать через дорогу и на регулируемом и на нерегулируемом светофором перекрестке.

Ежегодно в сентябре в детские сады и школы идет множество детей. По словам экспертов, говорить с детьми о безопасности и правилах надо заранее, задолго до начала учебного года.

По словам специалистов, за две недели до 1 сентября важно с детьми несколько раз пройти путь, который они будут преодолевать сами с началом учебного года. Надо объяснить, какими пешеходными переходами удобнее всего пользоваться, когда ребенок выходит из автобуса, по какой стороне дороги идти. В тех случаях, если пешеходного перехода нет, надо помочь ребенку найти более безопасное для перехода место.

Важно помнить, что недостаточно лишь отработать путь в школу и назад. Иногда на переменах дети ходят в ближайшие магазины, киоски, кафе или библиотеки. Важно познакомить ребенка с находящимися рядом объектами, объяснить, как безопасно до них добраться.

Чтобы ребенок запомнил дорогу, такой путь до школы и назад с ребенком надо проделать несколько раз, каждый раз объясняя, как себя вести в той или иной ситуации.

Ежегодно в сентябре на дорогах увеличивается количество автомобилей, а с ними возрастает и опасность на дорогах. Специалисты акцентируют, что детям важно напомнить о нескольких важных правилах.

Во-первых, надо подчеркнуть, что через дорогу бежать нельзя даже на пешеходном переходе. Дети маленькие, поэтому заметить водителям их нелегко, особенно если на дороге две полосы. Несмотря на то, что если останавливается у перехода один автомобиль, должен остановиться и автомобиль в соседней полосе, бывают случаи, когда водитель на второй полосе решает "проскочить", поскольку не видит пешехода. Невысоких детей такой водитель не замечает, а если ребенок бежит, он запросто может попасть под машину.

Тут специалисты акцентируют важность роли родителей, ведь именно они должны не только объяснить правила поведения на дороге, но и показать, как надо переходить дорогу.

Большая проблема в спальных районах - автомобили, припаркованные вдоль дорог. Важно, чтобы ребенок запомнил - дорогу можно переходить только там и только тогда, где и когда это удобно, бегать между автомобилями нельзя. Бывают случаи, когда водители сбивают детей, которые неожиданно выбежали из-за машин, некоторые такие случаи заканчиваются печально.

Несмотря на то, что дети, казалось бы, знают, что нельзя переходить через дорогу на красный свет, переходить через дорогу в неположенном месте, психологи советуют повторять с ними правила не только перед началом учебного года, но и периодически на протяжении всего года.

Стоит напомнить детям, что значат красный, желтый и зеленый цвета светофора, что перед тем как переходить дорогу на нерегулируемом перекрестке надо сначала посмотреть налево, потом направо, потом снова налево и тогда только идти, если нет автомобилей. Также надо напомнить, что если идешь по обочине дороги, то надо идти против движения.

Наконец, несмотря на то, что утром и вечером сейчас светло, надо использовать светоотражатели и объяснить детям, зачем они нужны.

Информация подготовлена при сотрудничестве Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.