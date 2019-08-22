Представитель президентской службы в парламенте: шведы звонили в посольство, чтобы выяснить ситуацию вето президента отклонено

22 августа на заседании парламента Литвы советник президента Ярослав Неверович сказал, что ситуацией с лесами в Литве интересовались шведы, звонившие в посольство. Об этом он сказал, когда велись дискуссии о законе о лесе.

В посольство, по его словам, звонили шведские инвесторы, которые интересовались этим вопросом и новым законом.

Парламент 22 августа обсуждал вето президента Литвы Гитанаса Науседы – глава страны вернул закон об ограничении прав на покупку леса в парламент.

Согласно поправкам, принятым парламентом 23 июля, один или несколько связанных совладельцев могут купить не больше 15000 га леса.

Депутаты говорят, что цель таких поправок - попытка избежать концентрации лесной земли и снижение отрицательного влияния промышленной вырубки леса на окружающую среду. Однако Науседа заметил, что такие ограничения без проблем обойдут нечестные покупатели, заключая "липовые" сделки или разделят право владения между отдельными субъектами.

По словам президента, это не спасет леса от вырубки, а у людей, которые приобрели большое количество леса до вступления закона в силу, будет конкурентное преимущество перед другими игроками на рынке.

Парламент в четверг отклонил вето президента Науседы и утвердил поправки к закону о лесе, принятые в июле.

За отклонение вето проголосовали 90 депутатов, 8 голосовали против.

Комитет по вопросам села предложил парламенту отклонить вето и принять весь пакет целиком без каких-либо изменений. Комитет это предложение поддержал единогласно.

Депутат Казис Старкявичюс, комментируя вето президента, сказал, что мотивы Науседы объяснить сложно.

"Это наивное высказывание (о том, что закон будут обходить), поскольку сам владелец при покупке декларирует, сколько земли у него уже имеется, за ложь ему грозит уголовная ответственность. Есть понятие "связанные лица". (...) В каждом случая неизвестно, кому эти акции (леса) могут быть проданы в будущем, при высокой концентрации. (...) Непонятны мотивы государства благосостояния, ведь чем больше людей пользуется благами, тем мы становимся богаче, поскольку концентрация в одних руках в любой сфере не является двигателем экономики", – сказал он.

"Крупный бизнес скупает большие площади и эта тенденция только набирает оборот", – сказал глава Комитета по вопросам села Андреюс Станчикас.

Депутат Симонас Гентвилас считает, что закон можно будет обойти.

"Я представил 6 предложений, все отклонили. (...) Снова пугают иностранцев. (...) через многочисленные компании будут обходить эти ограничения и Национальное агенство платежей не сможет проверить акционеров зарубежных компаний. Жертвами закона станут небольшие владельцы леса и корпорации, которые соблюдают закон. В выигрыше останутся "теневые" ЗАО лесоконцерны. (...) Этот закон - фикция", – возмущался Гентвилас.

Депутат Кястутис Масюлис одобрил этот закон, но заметил, что нужны серьезные гарантии, чтобы нельзя было приобрести лес через связанных лиц.