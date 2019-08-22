Мечта о собственном жилье: сколько на первый взнос откладывают жители Литвы

Чтобы получить ипотечный кредит, надо иметь средства на взнос, который составляет не меньше 15% стоимости жилья. За какое время можно отложить несколько десятков тысяч евро? Своим опытом с журналистами поделились 7 вильнюсцев.

Виктория рассказала DELFI, что они с другом откладывают на первый взнос уже больше года, сейчас у них есть 7000 евро.

"Мы задались целью отложить 15 000 евро, чтобы купить жилье примерно за 100 000 евро", – сказала она. Доходы у обоих немаленькие, но, по словам Виктории, каждый месяц отложить одинаковую сумму не получается из-за форс-мажоров.

"Например, нужны деньги на ремонт автомобиля и т.п. Бывает и так, что один месяц мы ничего не откладываем, а в следующий откладываем 200–300 евро, в лучшем случае бывало и 700–800 евро", - сказала Виктория.

По ее словам, на взнос они откладывают вместе. Свою зарплату у зарплату друга они разделили на погашение разных расходов – питание, топливо, путешествия, одежда. "Откладываем на взнос примерно поровну", – сказала она.

"Если нынешняя ситуация на рынке не изменится, то 15 000 евро не хватит, придется откладывать больше. Мы ориентируемся на жилье среднего класса, хочется купить просторное жилье", – заметила Виктория.

Жительница Вильнюса Мария откладывает на первый взнос одна.

"Я человек экономный, но не всегда удается отложить столько, сколько планировала. Все идет хорошо в те месяцы, когда нет "жизни". Когда нет непредвиденных расходов, болезней – не надо покупать лекарства, не надо делать операции, не надо оказывать финансовую помощь близким попавшим в беду или заболевшим, или просто покупать новую обувь, потому что старая порвалась", – сказала DELFI Мария.

Ее цель - набрать 9000 евро. Сначала она планировала откладывать по 400 евро в месяц. "Сейчас даже самой смешно, удается отложить от 250 до 400 евро", – признала она.

Девушка начала откладывать деньги с ноября 2018 года.

"Меня интересует жилье старой постройки, поскольку на взнос для покупки нового у меня нет возможности отложить денег, да и выплатить кредит не получится. Единственное, что злит – большой взнос и отсутствие гибкости со стороны банков, отсутствие альтернатив. За границей существует больше возможностей, поэтому можно выбирать более подходящий вариант", – сказала Мария.

Агне рассказала, что остановилась на аренде с выкупом.

"Несколько лет назад я задумалась о том, что пора копить деньги на жилье, поскольку подняли арендную плату, и она стала равна сумму, которую я платила бы банку по кредиту. Но проблема в том, что мы искали вариант в хорошем районе, где цены космические. Мы подсчитали, что 5 лет придется платить аренду и еще столько же откладывать на первый взнос, чтобы купить жилье там, где хотим.

"Нам повезло, что в этом месте появились варианты аренды с выкупом (Rent to Buy). Мы выбрали этот вариант и не жалеем, что 2 года пришлось жить, затянув пояса, а не 5", – сказала Агне.

По ее словам, до этого они платили аренду в размере 300 евро.

"Чтобы накопить на взнос, надо было откладывать еще 300. Хотелось переехать на Жверинас, мы подсчитали, что на взнос надо накопить 15 000-16 000 евро. Первые два года по программе Rent to Buy мы платили по 580 евро и так внесли взнос. В то же время мы оборудовали квартиру, сейчас платим банку 300 евро", – сказала собеседница.

Люция рассказала, что с мужем отложили 20 000 евро за год.

"Не ставили себе цель скопить определенную сумму. Просто откладывали, а потом стали думать, на что деньги потратить, чтобы они не потеряли свою ценность в результате инфляции. Мы и решили купить жилье", – сказала она.

По ее словам, они выбрали подходящий вариант, пошли в банк, но узнали, что 20 000 евро им не хватит. "Проблема – ужесточенные требования. Знакомая внесла 15%, а мне уже надо не меньше 20%", – сказала собеседница.

"Все еще зависит от того, сколько надо платить за документы, поскольку есть там всякая оценка имущества. (...) Цены на жилье сейчас высокие, а оценщики указывают меньшую стоимость, поэтому разницу надо внести сразу. Скажем, если цена на жилье 130 000 евро, а оценивают в 120 000 евро, то эти 10 000 евро надо самому сразу внести. Эта проблема особенно актуальна, когда речь идет о жилье в старых домах", – сказала собеседница DELFI.

Вильнюсец Лауринас рассказал, что откладывает на первый взнос по 400 евро в месяц. 200 евро - он, 200 евро - его партнер.

"Откладываем уже 1,5 года", – сказал он.

Еще один собеседник - Мартинас - сказал, что им помог отец жены.

"Мы начали откладывать с тогда еще будущей женой, но ее отец продал землю в Павильнисе и дал больше чем надо было на первый взнос", – сказал он.

Несколько иной помощью родителей мужа воспользовалась Индре, которая самостоятельно откладывала деньги больше 1,5 лет.

"Секрет вот в чем – я переехала жить в дом к родителям мужа. Благодаря этому 50% доходов откладывала. Надо было 17 000 евро, это много, но сейчас я рада покупке и думаю, что это хорошая инвестиция на будущее", – сказала она.

По данным Центробанка Литвы, чтобы получить ипотечный кредит, сейчас надо выполнить три основных требования.

1. Внести первый взнос в размере 15% стоимости.

2. Не меньше 6 месяцев до обращения за кредитом получать постоянные доходы.

3. На выплату ипотеки должно уходить не больше 40% доходов.

4. Нужно иметь хорошую кредитную историю.