В Молетском районе девочка на газонокосилке наехала на брата, ведется расследование

В минувшие выходные малолетняя сестра на газонокосилке отрезала пальцы на ноге своего младшего брата. Семья попала в поле зрения Службы по правам ребенка, а правоохрана проводит расследование.

Несчастье в Молетском районе произошло 16 августа. По сведениям DELFI, во дворе находилась вся семья, когда девочка 2011 г.р. захотела поездить на газонокосилке. В то время на газоне играл ее младший брат 2014 г.р. По данным полиции, сестра нечаянно наехала на ногу брату, косилка повредила ему два пальца.

По сведениям полиции, ребенка увезли в Молетскую больницу, а оттуда в Центр пластической хирургии Сантаришкской клиники. Мальчик находится в больнице, однако семья просила врачей не комментировать состояние его здоровья.

Полиция в течение 10 дней должна решить, будет ли заведено уголовное дело.

Пока ведется расследование по факту нанесения ущерба здоровью по неосторожности. Если рассказ взрослых подтвердится, то дело в отношении девочки возбуждать не будут из-за юного возраста.

Этим случаем заинтересовались представители Службы по правам ребенка. По словам пресс-секретаря службы Арунаса Малиновскиса, ни полиция, ни врачи об этом происшествии им не сообщали.

"Семья прежде в поле зрения службы не попадала, после инцидента наши специалисты обратились в полицию, чтобы получить контакты семьи. Возможно, семья нуждается в помощи, в таких случаях специалисты обязаны общаться с семьей, проверить, все ли в порядке, находятся ли дети в безопасности", – сказал Малиновскис.

По его словам, семья сразу же согласилась пообщаться со специалистами, родители не оставляют сына в больнице одного, поэтому специалисты ходили в больницу.

22 августа специалисты службы представят свои выводы по вопросу, нуждается ли семья в их помощи.