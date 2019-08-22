Необычная улица в Вильнюсе: как там живут люди увидит вся Литва

Соседи говорят друг другу комплименты, а не бросают камнями в окна. Не жалобу в полицию пишут, а искренне делятся друг с другом самым сокровенным. И все это не в кино, а в жизни, в Литве. Бывает и такое. В Вильнюсе, в микрорайоне Шешкине, есть такая аллея, где соседи - лучшие друзья. Вместе выращивают под балконами огурцы и помидоры, угощают ими друг друга. Об этом рассказывает журналист DELFI Ориюс Гасановас.

Эта улица официально называется Шешкинской тропой. Именно здесь можно убедиться, что еще бывают доброжелательные и дружные соседи.

Есть такая литовская поговорка, что литовец радуется, если у соседа крыша горит. Эту народную мудрость так часто повторяют, что люди начинают в это верить и программировать себя на негатив.

Но в многоквартирных домах на ул. Укмергес и Дукшту, вернее, на этом коротком отрезке, который назван Шешкинской тропой, живут люди как будто из другой страны, где об этом выражении слыхом не слыхивали. Как только все заканчивают свои дневные хлопоты, а солнце идет на покой – соседи старшего поколения наряжаются и спешат на улицу, на скамейки на Шешкинской тропе. Они собираются вместе обсуждают актуальные вопросы, политические новости, ну и конечно же свою жизнь.

Большинству из этих людей уже за семьдесят.

Год назад эту тропу привели в порядок, здесь появился удобный тротуар, скамейки, проложили велодорожку, оборудовали детские площадки. Собираться на тропе стало приятно. Жители благодарны городским властям за такую заботу.

Двадцать или даже тридцать лет здесь собираются старожилы этих мест, три подруги - Сабина, Ирина и Кристина. Сабина приходит со своей собакой Мусе, Кристина приводит собачку Пупу. Пока женщины общаются, собаки играют.

"Я не могу спокойно заснуть, если мы не поговорим. Для меня это традиция. Мы сочувствуем друг другу, успокаиваем. Приятно выйти, подышать свежим воздухом. Даже в дождь выходим, но тогда не на скамейку идем, а стоим под крышей", – рассказала Сабина.

Кристина до прошлого года выращивала под балконом разные растения, но во время ремонта улицы рабочие все перекопали. Сейчас у женщины руки не поднимаются начать обустройство своего огорода с нуля.

На соседней лавочке сидели еще две женщины почтенного возраста. Они тихонько перешептывались. Одна из них сказала, что ее тоже зовут Кристина. По словам женщины во дворе живет 4-5 Кристин, а она из них самая старшая.

"Мне 83, а моей подруге Зине еще больше – 84. Другие в нашем возрасте уже никуда не ходят, а нам хочется жить. Пусть с тростью, пусть нелегко, но все равно выхожу во двор", – похвасталась эта приятная дама. Подруги сказали, что на этой тропе люди общались с тех пор, как здесь появились дома.

"Другие едут в центр, гуляют по паркам, проспектам, а у нас есть свой парк – вот эта аллея. Можем и туристов принять, только просим не сорить и не шуметь", – сказали пожилые женщины.

Они выходят на аллею наряженные, в красивых платьях, достают украшения - броши, браслеты.

"Я не выхожу на улицу, не накрасив губы. Сильно не крашу, но чуть-чуть помады всегда использую. Хотя я иду только посидеть на лавочке и пообщаться с подругами – все равно и аксессуары надеваю и духами пользуюсь. А куда мне еще наряжаться? На балы редко приглашают, дней рождения мало бывает. Вот и иду во двор как на праздник, и соседям приятно на меня смотреть", – шутит Зинаида, которая раньше работала администратором в парикмахерской.

Кстати, некоторые подруги называют ее "высокопревосходительством", президентом Шешкине, поскольку ее прическа несколько напоминает прическу экс-президента Дали Грибаускайте.

Ее подруга Люция научилась наряжаться в семье. Ее так воспитывали с малых лет - всегда надо выглядеть безупречно. И она старается: жемчуг на шее, в ушах. Маникюр, педикюр. Журналист прошептал ей на ухо: "Ох, если бы все сеньоры в нашей стране так выглядели! Я бы очень этого хотел". Не только красота, но и улыбка постоянно играет на лице у Люции.

"Я не позволяю себе стареть. Хочу чувствовать себя нужной, поэтому все еще работаю. Мне говорят, иди на покой, сиди спокойно дома. А я не хочу, мне хочется быть среди людей, чувствовать пульс. Поэтому и на наш шешкинский проспект прихожу, интересно послушать соседей", – смеется Люция.

Больше всего среди сидящих на лавочках людей - женщин, но есть и мужчины, только они скромнее, не все хотели участвовать в беседе. От имени соседей говорить согласился бывший слесарь Станисловас.

"Женщины приходят сюда разговоры-разговаривать, а мы, как итальянцы – серьезные вопросы решаем. Сначала идет политика, потом налоги, проблемы экономики", – сказал он. И на этот раз был поднят вопрос – после дождя на новой аллее плохо стекает вода – стоят лужи. Станисловас обеспокоен не поплывет ли все осенью. И к властям у него были замечания - слишком маленькие пенсии, высокие налоги. Пусть придет какой депутат, все услышит из первых уст. Кто был выбран в Шешкине? А, будущий еврокомиссар Синкявичюс. Он занят, придет другой, кто его место займет.

Еще одна особенность этой улицы - люди выращивают под балконами овощи и фрукты. Первым в свой огород пригласил Казис, бывший сантехник. Он вышел на пенсию и стал выращивать все, чего его сердцу хочется. В его саду-огороде и цветы, и огурцы, и помидоры, и яблоня, и груша, а с давних пор растет и рябина.

Жена Казиса Галина рассказала, что за лето их огурцы дают по 300 плодов. Хватает и поесть и на зиму поставить. Выращивает Казис и сливы. В этом году деревья дали хороший урожай - три больших ведра слив.

Огород есть и у Видмантаса Пасакинскаса. У него растут и огурцы, и помидоры, и виноград. В огороде Видмантасу помогает 9-летняя внучка Грета. Он рассказал, что земля под балконами очень плодородная. Растет все, что ни посади. Поэтому Видмантас и сам ест и соседей угощает. В саду-огороде Видмантаса в этом году появился и бамбук.

Однако лидер садоводов-огородников - Альгис. Это местный "председатель". Каждый вечер он обходит соседей, женщинам говорит комплименты, мужчин тоже добрым словом не обделяет.

Альгис - бобыль. Он живет один, никогда не был женат, поэтому с давних пор он любил работать под балконом. Именно он первый начал выращивать там овощи и цветы. Сейчас в его огороде-цветнике есть и цветы и подсолнухи.

Альгис - душа этой улицы. Без него было бы скучно.

Журналист проникся духом улицы, надеется, что ему удастся сюда вернуться в будущем и навестить этих приятных людей, которые создали такое уникальное место.