Журналисты выясняют, как около участков Матийошайтиса озеро стало сушей: мэрия попала впросак

После того как на портале DELFI появилась статья о том, что был изменен берег озеро Лампеджё у земли, принадлежащей компании сына мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса, Каунасская мэрия стала отрицать опубликованную информацию и, кажется, распространила сведения, не имеющие ничего общего с реальностью.

Информация об этом появилась на DELFI на минувшей неделе, сообщалось, что изменен уникальный ландшафт этой местности.

Журналисты поднимали вопрос, законны ли эти действия, ведь территория попадает в рамки ландшафтного заповедника.

Отдел расследований на LRT объявил, что в начале этого года компания VICI Investments зарегистрировала 15 участков, на которых планируется строительство жилых домов.

Однако Каунасская мэрия не соглашается с тем, что был нарушен закон, несмотря на то, что есть фотографии, доказывающие изменение ландшафта.

После публикации статьи на DELFI, мэрия заявила, что информация в ней не соответствует действительности.

Однако журналисты выяснили, что мэрия сама представила неверную информацию, указав, что проект проверили специалисты по охране окружающей среды. На самом деле оценка воздействия не проводилась, что подтвердили специалисты Агентства по охране окружающей среды. Позже мэрия дополнила свое заявление, уточнив эту информацию.

Но есть еще одна деталь. В заявлении мэрии, подписанном главой отдела охраны окружающей среды Радета Савицкене, сказано: "Утверждения, что из-за того, что засыпали грунт изменена береговая линия - выдумки. Наоборот – после того как убрали насыпь, которая мешала трассе для гребли, береговая линия была укреплена. Как и предполагалось в техническом проекте, согласованном со всеми ведомствами".

Однако 13 августа в репортаже на телевидении INIT TV поднимался вопрос, что Савицкене, возможно, отказалась от своих слов. Представляя сюжет, ведущая Рамуне Капчюнене сказала: "Утром цитировали слова главы отдела охраны окружающей среды. Якобы она отказалась от своих слов, от утверждения, что все законно. После этого муниципалитет представил новое заявление – якобы никакой оценки воздействия на окружающей среды не нужно".

Далее в репортаже сказано: "Утром (муниципалитет - DELFI) распространил заявление о том, что песок засыпали законно. Якобы это было нужно для улучшения трассы для гребли. Глава отдела охраны окружающей среды отказалась от этого заявления".

Журналисты INIT TV связались с Савицкене и получили такой ответ: "Я пока ничего не комментирую (…) потому что я этого не говорила".

DELFI обратился в Каунасскую мэрию и интересовался, почему сказано о том, что оценка воздействия проводилась, если на самом деле этого не делали.

Представитель мэрии Арнольдас Букялис сказал: "13 августа СМИ выслали уточнение в связи с этой оценкой. Во время подготовки технического проекта провели отбор в связи с оценкой воздействия на окружающую среду, цель которой - выяснить, нужна ли такая оценка при оборудовании трассы. Был сделан вывод – такая оценка необязательна".

Журналисты интересовались также, почему специалист мэрии отказалась от своих слов в интервью журналистам INIT TV. "Никто цитату не выдумывал, Савицкене на самом деле сказала это, она может это подтвердить. Во время беседы с журналистом INIT произошло непонимание", - сказал Букялис.

Кроме того, в сообщении мэрии сказано, что технический проект был согласован с представителями охраны окружающей среды и другими ведомствами. DELFI попросил мэрию прислать копии этих документов.

Однако Букялис прислал лишь вывод, подписанный Агентством по охране окружающей среды.

Он уточнил, что упомянутые специалисты и есть специалисты Агентства по охране окружающей среды.

DELFI связался с представителем Агентства Линой Гайджюнайте, которая подтвердила, что воздействие не надо было оценивать при условии, что не будет изменена береговая линия. А ведь кажется именно это и было сделано.

Она прибавила, что на изменение береговой линии агентство не давало разрешения. Гайджюнайте посоветовала обратиться в Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству.

Журналисты обратились в инспекцию. Ее представитель Ричердас Индрашюс сказал, что инспекция такого разрешения то же не выдавала.

"Государственная инспекция по планированию территорий и строительству не выдавала разрешение на работы на берегу озера Лампеджё и менять его береговую линию", - информировал Индрашюс.

О том, что такое разрешение не было выдано, DELFI информировал и директор Государственной службы охраняемых территорий Альбертас Станисловайтис: "Такое разрешение служба не выдавала и не могла выдать".