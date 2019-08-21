Налог на автомобили в Литве будет сюрпризом: все выяснится в последнюю минуту

В Литве планируют ввести налог на загрязняющие окружающую среду автомобили. Это решение вызвало ряд дискуссий. Несмотря на то, что этот налог должно платить большинство жителей, экономисты считают, что он не должен быть очень высоким. Однако представитель Autoplius.lt Матас Бузялис сказал, что пока непонятно, кто и сколько должен платить, ведь часто нет данных о выбросах конкретного автомобиля.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас в передаче "День на DELFI" сказал, что налог в 20 евро в год не должен быть большим бременем.

"20 евро в месяц было бы обременительно для семьи, но 20 евро в год - это немного, я думаю, если правильно донести информацию и сделать налог не всеобщим, а только для тех, кто покупает автомобиль, то это могло бы стать шагом на пути к введению налога на загрязнение окружающей среды, поскольку если мы не решим вопрос загрязнения, Литве придется платить штрафы ЕС.

Сейчас в разных странах есть разные налоги - и от объема двигателя, и от эмиссии, и от массы автомобиля, его длины... Литва - одна из 6 стран, в которых нет налога, связанного с загрязнением окружающей среды", – сказал Маурицас.

Бузялис заметил, что сейчас неясно, кто и сколько должен платить, поскольку часто нет данных о выбросах конкретного автомобиля.

"По моим данным, только у каждого 5 автомобиля в Литве в техпаспорте указана эмиссия CO2", – заметил он.

По словам Бузялиса, вероятно, что налог будет однократным – его будут платить при ввозе авто в страну – а это проблему не решит: "Если базовый налог будет 20 евро,, то, вероятно, он будет однократным при ввозе, потом такие автомобили могут загрязнять окружающую среду, сколько хотят. Это капля в море, это не даст никаких результатов, просто соберем какой-то бюджет, который пойдет неизвестно на что".

На вопрос, как он оценивает введение всеобщего налога, Маурицас сказал, что если автомобиль ездит, то водитель покупает горючее и т.д., значит, он платит налоги. У него вызывает сомнения сама цель такого налога, поскольку то, что в стране много автомобилей, само по себе - это неплохо, поэтому нужно облагать налогами загрязнение окружающей среды или роскошь.

"Если цель - введение налога на загрязнение окружающей среды, то надо просвещать общество, вводить налоги постепенно. Ни в коем случае не надо вводить налог безо всякой цели (...)", – считает Маурицас.

Бузялис скептически оценил предложение выплачивать 1000 евро за отказ от загрязняющего окружающую среду автомобиля (если старый утилизируют).

"На рынке цены на такие автомобили начинаются с 2500 евро, а для получения 1000 евро человек должен его утилизировать. Это требует больших расходов - 30 млн. евро, все сделки должны быть заключены в течение года, в лучшем случае могут утилизировать 30 000 автомобилей в год, а это 2% всего парка", – сказал Бузялис.

В пользе этих выплат сомневается и Маурицас: "Наибольшую выгоду получат бюрократы, создавшие систему, которые будут ее совершенствовать, надо подумать, есть ли в этом смысл сейчас, когда есть другие вызовы".

По словам экономиста, в обществе укоренилось немало привычек, которые надо сначала изменить.

"Популярны дизельные автомобили, несмотря на то, что это не выгодно. Я советую просвещать людей, чтобы они сами корректировали свои решения", – сказал Маурицас.

Бузялис заметил, что сейчас в Литве особенно популярны VW Passat, растет и популярность BMW. Владельцы этих автомобилей, по его словам, точно налога на загрязнение не избегут.

"Жители Литвы покупают все более дорогие подержанные автомобили, несмотря на то, что их возраст не меняется. Автомобили 11–15 лет составляют почти половину импорта. На западе эти автомобили уже не нужны, а литовцы их охотно покупают. В основном покупают немецкие автомобили, растет сегмент premium – литовцам не годится небольшой хэтчбек, им нужен хороший автомобиль Audi или BMW", – сказал Бузялис.

Маурицас отметил, что большая часть жителей Литвы просто-напросто не может себе позволить новый автомобиль.

"Безопасная сумма не должна превышать 6-месячные доходы семьи. Поэтому, если доход семьи чуть больше 1000 евро, то большая часть не может себе позволить новый автомобиль. Поэтому и покупают загрязняющие окружающую среду не потому, что этого хотят, а потому, что у них нет выбора", – сказал он.